Este canal tendrá 24 horas del Lejano Oeste a partir del próximo año

El western tendrá un canal exclusivamente dedicado a sus películas y series, históricas y recientes, en AMC+ de cara a febrero del próximo año, nacimiento que coincidirá con el aniversario del cineasta John Ford. AMC Western será el único canal dedicado al género de tantas leyendas y que marcó a otras formas de hacer cine. El canal estará disponible en las plataformas Vodafone, Orange o Jazztel y dentro de Prime Video a través de AMC Channels,.

La parrilla abarcará desde los clásicos norteamericanos de los años 30 hasta las revisiones más recientes, con especial devoción por la edad de oro de Hollywood y sus titanes: John Ford, Howard Hawks, Henry Hathaway o John Sturges. El spaghetti western tendrá también una extensa parcela, con los grandes títulos rodados en Almería, hasta ficciones de este siglo que revisitan y dan su visión del Lejano Oeste y sus clichés.

Entre las películas con las que disparará en sus primeras semanas AMC Western estarán Dos hombres y un destino, con Newman y Redford; Hasta que llegó su hora (la obra cumbre de Sergio Leone, con Henry Fonda; Cimarrón primer western en ganar el Oscar a Mejor Película; Pasión de los fuertes, monumento de Ford; Pat Garrett y Billy el Niño, la elegía crepuscular de Sam Peckinpah; El zurdo, con Paul Newman en estado de gracia; o Caravana de mujeres, un título heterodoxo y que en nuestro país alcanzó un relieve mayor cuando se programó en TVE en los años 80.

El nuevo canal promete rescatar rarezas, ciclos temáticos como Fuera de la ley, Duelos al amanecer o mujeres del Oeste) o estrenos recientes, más incluso documentales sobre figuras del Oeste, novelistas, cineastas y lugares de rodaje.