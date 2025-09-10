Broncano se enreda con Mariló Montero sobre la pluralidad en TVE y los toros en Canal Sur

De la tensión vivida por David Broncano con Mariló Montero de invitada este martes en La Revuelta sirva como detalle que ha sido la única entrevista que se ha desarrollado de pie en un programa donde el diálogo es siempre sentados. El presentador de La 1 se mantuvo desconcertado durante toda la conversación, nervioso en algunos momentos, ante una participante de MasterChef Celebrity que no habló de este programa y cuya promoción apareció al final y de soslayo. Mantener un diálogo de pie solo contribuye a intentar arrugar al invitado. Broncano no estuvo a la altura, precisamente.

Mariló Montero, contertulia en Antena 3 y en Telemadrid (autonómica criticada por su falta de pluralismo), resalta que la actual RTVE mantiene una posición unidireccional por imposición del presidente Pedro Sánchez y repasando toda la parrilla señaló solo hay conductores de abierta tendencia de izquierda. Eso no significa que en las televisiones "autónomas" no sigan directrices parecidas, como reconoció quien también ha conducido los informativos de Canal Sur en la actual etapa y ahora es colaboradora de Espejo público. Ambos interlocutores entraron en un debate excesivo con aplausos, gritos y abucheos del público presente. Cuando Mariló quiso dar el ejemplo de los toros como muestra de programación plural la cosa se complicó se encontró con la oposición del propio Broncano, que tildó de "falacia" el habitual argumentario de defensa en torno a la tauromaquia, tal como desgranó la periodista navarra.

Durante casi tres cuartos de hora, y superando el tiempo previsto, la invitada se vio acorralada por todos en opiniones delicadas como la defensa de los toros poniendo de ejemplo la abundante presencia de estos eventos en Canal Sur. Hay aspectos más afortunados para discutir sobre la actual RTVE de Malas lenguas y similares.

"Todo el mundo tiene derecho a tener la ideología que quiera", subrayó Montero al respecto de una tolerancia entre españoles que va echando en falta. Broncano, en su más prolongado soliloquio, reprochó a quienes dicen que no hay libertad para expresarse ellos mismos se contradicen cuando tienen libertad para decir eso. "Es ridículo". Y que a Mariló no le iban a cortar nada, "se emitirá tal cual, porque nos da igual". No les da igual. Faltaría más, con el juego que les estaba dando (audiencia media: 1,8 millones, 16,1%).

Incluso espectadores entre el público entraron en el debate, como en Moros y cristianos. Una asistente se quejó de que Ana Rosa Quintana no hable de su marido, Juan Muñoz (condenado por el caso Villarejo) mientra que critica a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez; y otro espectador, con buen criterio, comentó que no entra en si La Revuelta es de izquierda o adoctine sino que es un espacio que defiende y expone los derechos sociales.

Montero incidió en la pluralidad que debe prevalecer en TVE, y que detecta que ha desaparecido, cuando los medios en general deben promover la libertad de expresión y periodística para favorecer así la libertad de los propios ciudadanos. Un consejo de administración más equilibrado contribuiría a informativos más equilibrados. Sería un aspecto para anotar en TVE y en Canal Sur, donde tantos años trabajó la invitada.

En cualquier otro momento de la historia de la televisión en España un debate así hubiera ido por derroteros convencionales pero La Revuelta, a tenor de su nombre, favoreció la tensión. En otros tiempos las presentadoras de los matinales se reunían de forma periódica, como muestra del buen ambiente dentro de la competenacia. Algo de lo que el propio Broncano no puede presumir por su mala relación con Pablo Motos. "Nosotras nos llevábamos bien, no como tú", recordó Montero. El de Jaén ha propuesto que vayan de invitadas ella, Griso y Ana Rosa, por si puede contribuir a hacerlo realidad. Sobre la actual presentadora a primera hora de TVE, Sivia Intxaurrondo, Mariló defiende su trabajo y también su libertad de opinión. Hay que "fomentrar que vivimos en un país con colores ideológicos". Decirlo en La Revuelta, con el público de uñas, tiene mérito.