Beatriz Ariño, así es la nueva Defensora del Espectador

Después de Elena Sánchez Caballero, Ángel Nodal, María Escario y Rosa Molló, llega como nueva Defensora de la Audiencia de RTVEla veterana Beatriz Ariño. Su largo curriculum se resume en un dato. Conquistó Informe semanal. Cuando un profesional de TVE logra presentar el programa informativo más veterano de Europa pone una pica en Flandes. Significa que ha llevado una trayectoria ascendente en la casa y que ha pasado por todos los escalafones. No dudamos, pues, de la valía de la nueva Defensora del Espectador, radioyente e internauta de RTVE. Solamente deseamos reivindicar RTVE responde como programa imprescindible, y encender el piloto rojo señalando a los responsables de la casa que a juzgar por cómo lo han tratado en los últimos tiempos da la impresión que no lo sea. No le dan prioridad. No cuenta con carta de naturaleza para ser un espacio prioritario, y es preocupante.

De los doce meses que tiene el año solamente se emiten nueve entregas. Es una cifra insuficiente, se mire por donde se mire. ¿Por qué, tratándose de un programa de periodicidad mensual, no se intenta que salgan más ediciones?

Pero no sería todo malo si las nueve que realmente se emiten hiciesen realmente gala al título: RTVE responde. No es así. En lugar de responder a los espectadores digamos que la Corporación se cura en salud y exhibe su músculo en todos los asuntos relacionados con la igualdad, el compromiso social, los días solidarios y las campañas ad hoc. Que, ojo, está muy bien que se mimen y se lleven a cabo. Pero echamos de menos más letra pequeña. Ir directamente a hablar de los problemas y las cuestiones que están en la mente de los espectadores y, para entendernos, dejarnos de música celestial.