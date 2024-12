'Alf' regresa esta Navidad en la parrilla de los canales AMC

AMC celebra diez años como canal en España y junto al resto de canales de su grupo adelantan su programación navideña donde destaca el regreso de Alf.

El servicio de canales de pago AMC Networks en España (donde estlán Historia, Enfamilia, Canal Cocina, el propio AMC o Somos), ha desatado su campaña Locos por la Navidad, una programación que con clásicos navideños en cine y series, documentales especializados que vienen bien para estas fechas o programas donde la Navidad lo envuelve todo.

AMC, de aniversario, incorpora a su parrilla Breaking Bad, las secuelas de The Walking dead o Mad Men, sus grandes títulos en este decenio y hay previstos maratones de Better Call Saul o de The Terror. Además, la saga completa de Fast & Furious en Canal Hollywood, con el ciclo All I Want Is Christmas, que incluye Mujercitas o The Holiday.

Y el regreso de la comedia alienígena Alf se produce en el canal Enfamilia. Una serie de culto, icono de la gran remesa de finales de los años 80, que merece la pena revisar.

La señal más veterana del grupo, Canal Cocina, líder y emblema en su segmento, aporta un sabor único para estas fechas con producciones locales como Pasión por el marisco, donde Manuel Costiña, que ha sumado otra estrella Michelin, explora Galicia; Pasión por el salmón, con Joaquín Felipe; las recetas navideñas del chef más televisivo en todo el mundo, Jamie Oliver con series como Los trucos de Oliver para la Navidad”; o Kirsten Tibballs endulza la televisión con La Reina del Chocolate.

El canal especializado en hogar y decoración, Decasa estrena Mesas de Navidad con Mercedes Salazar, toda una gran recomendación para estas fechas, El grupo AMC también propone especiales y maratones de carácter diferente en estas próximas fechas en loas canales AMC Crime, dedicado a la investigación criminal, o Dark, temático de series y películas de terror.

En este caso hay un ciclo de títulos navideños sanguinarios: Feliz NaviDARK.

Los documentales en Odisea y Canal Historia ofrecen fascinantes miradas al pasado desde enigmas del tipo Tras las huellas de los dinosaurios hasta los secretos de la vida y familia de Jesús de Nazaret.

Antonio Ruiz, actual director general de AMC Networks International Southern Europe, subraya que esta programación de sus populares canales de pago plasma “el compromiso de la compañía con la calidad y la conexión con los espectadores”.

“Con Locos por la Navidad ofrecemos contenido auténtico y cercano, consolidándonos como líderes en televisión temática”, exponía en esta semana el directivo.