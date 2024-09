Alaska, a quién le importa verla

Alaska Revelada es el nombre de la docuserie que Movistar Plus + estrenará en diciembre sobre la cantante que ya era símbolo de la Movida en los años 80 y que a día de hoy sigue siendo una de las artistas más conocidas en nuestro país. Incluso ha sido presentadora y es colaboradora en espacios como TardeAR.

El FesTVal de Vitoria ha presentado esta producción de Shine Iberia que de la mano de la propia Olvido Gara junto a la directora del documental, Pite Piñas, los productores ejecutivos Jorge Ortiz de Landázuri y Macarena Rey. En este retrato en profundidad Alaska y su entorno profesional y familiar perfilan esta retrospectiva. La cantante quería aprovechar este ofrecimiento para que se recorra toda su carrera y sus circunstancias históricas ahora “que tiene salud y fuerzas”. No le gustaría que se hiciera una semblanza cuando esté muy mayor o incluso fallecida.

Alaska en la presentación de su docuserie en el FesTVal de Vitoria / EFE

Alaska Revelada cuenta con tres episodios y relata desde su infancia en México hasta la actualidad, cuando la artista de Fangoria es “un referente musical y cultural para millones de personas”, destacan los creadores.. “He dicho que no muchas veces a realizar un documental sobre mi vida. Dije que sí al ver que no es un documental al uso. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó”, ha confesado Alaska.

Rodado durante cuatro meses en más de 30 localizaciones entre Madrid y México, esta docuserie cuenta con el testimonio de la cantante y su círculo más íntimo, entre los que se encuentran su madre América, su marido Mario Vaquerizo, Nacho Canut o Bibiana Fernández, con un dibujo íntimo y desconocido. Se han sumado compañeros del espectáculo como Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Raphael, Aitana, Ana Torroja, Topacio Fresh, Fabio McNamara, Federico Jiménez Losantos o Carlos Jean.

Con este proyecto Movistar Plus + sigue la línea editorial de no ficción con historias de famosos desde otro punto de vista como Bosé Renacido, Bisbal, Supergarcía, Lola o Raphaelismo. La serie cuenta con imágenes de archivo de la propia homenajeada, que se sincera como nunca.