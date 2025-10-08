Aitana Sánchez-Gijón, la mar de sana

La compañía Zespri ha nombrado a la actriz Aitana Sánchez-Gijón como Mujer Zespri, un reconocimiento que pone en valor esas pequeñas elecciones cotidianas que potencian el bienestar y que convierten a la intérprete en referente de su generación y de muchas más personas, al encarnar la esencia del programa “Elige Sano”, que fomenta hábitos alimentarios saludables y estilos de vida activos mediante gestos simples y sostenidos, como comenzar el día con un kiwi rico en vitaminas y minerales.

Inspirada en un consejo recibido durante un rodaje, “empieza el día con algo que te siente bien; prueba con un kiwi en el desayuno”, Aitana adoptó este ritual no solo por el fruto, sino por la filosofía de la constancia amable que resuena en mujeres y cada vez más hombres, priorizando hábitos sencillos sobre la perfección para sentirse bien a diario.

“En Zespri creemos en la fuerza de las pequeñas decisiones: esos gestos amables que, sostenidos en el tiempo, nos sientan bien. Aitana representa a la perfección esos valores y el inmenso poder de elegir sano”, afirma María Castells Blanc, Marketing Manager de Zespri Iberia. Durante la presentación del galardón, conducida por la actriz Bárbara Santa-Cruz, ambas conversaron de forma relajada sobre rutinas accesibles que contrarrestan el auge de alimentos procesados, invitando a disfrutar los kiwis Zespri Green y SunGold solos, en recetas o como snacks para una dieta variada y equilibrada que impulse una vida más activa y plena.