El actor español Oriol Pla, premio Emmy por 'Yo, adicto'

El director Javier Giner levanta el Emmy ganado por el actor Oriol Pla, a quien abraza ante los fotógrafos

El actor barcelonés Oriol Pla se ha alzado en Nueva York con el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina con la serie de Disney + Yo, adicto y se convirtió en el primer intérprete español en conquistar este galardón. Valle salvaje, que aspiraba a mejor telenovela, se quedó sin premio como las 17 nominaciones de Latinoamérica. España consigue dos Emmy en esta edición, con otros tres en su historial; por La Promesa, La casa de papel y La cabina.

Oriol Pla, que tiene 32 años, ha visto su nombre refrendado en la 53ª edición de los Premios Emmy Internacional organizados por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrada en el hotel Hilton de Manhattan ese lunes.

La serie Yo, adicto, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, coproducida por Alea Media y Disney en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas. En su discurso, Pla le dedicó el trofeo a Javi Giner, el hombre al que retrata en la serie: "Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosa y maravillosamente", expresó al actor catalán, que se acordó de Giner en esukera y en catalán durante este discurso.

"Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú", finalizó. Al recoger el galardón, Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó."No nos lo creemos", declararon ambos tras bajarse del escenario.

La gran triunfadora de la noche fue la televisión de Reino Unido, con 7 Premios Emmy Internacional en las categorías de mejor actuación femenina, actualidad, miniseries, contenido para niños en directo, comedia, documental y serie de drama.

También se ha llevado el Emmy el documental #Seacabó sobre el caso Rubiales.