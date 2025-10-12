Los 7.000 programas de 'Andalucía Directo': los rostros que nos han acompañado desde 1998

Si hay un programa de la gente en la televisión actual ese es Andalucía Directo. Historia de la televisión nacional y, por ende, de Andalucía, donde se ha convertido en un auténtico referente del reporterismo a pie de calle con 7.000 programas, una cifra inédita de emisiones en la televisión pública andaluza.

Modesto Barragán y Paz Santana, los encargados de dirigir el magacín informativo de Canal Sur. / RTVA

Para conmemorar la efeméride, el formato presentado por Modesto Barragán y Paz Santana lleva desde el pasado 25 de septiembre inmerso en una serie de ocho programas especiales, uno por cada provincia de Andalucía. Ya se han celebrado tres de ellos, en las provincias de Cádiz, Málaga y Jaén. Canal Sur emite este lunes 13 de octubre a las 18:00 horas el programa 7.000 desde el Paseo del Salón, en Fuente de las Granadas (Granada). Aún quedan tres especiales que se llevarán a cabo durante el mes de octubre. El viernes 17, desde el puerto deportivo de Ayamonte (Huelva); el martes 21, desde la Plaza del Carmen de Estepa, (Sevilla); y el último, el jueves 23 en la Plaza de Almería de Macael (Almería).

Mariló Montero fue la primera presentadora de 'Andalucía Directo' en 1998. / RTVA

De esta manera, Andalucía Directo sale a la calle para agradecer la fidelidad de los andaluces desde las plazas y lugares más emblemáticos de la comunidad autónoma. Una declaración de intenciones que casa a la perfección con el ideario de un programa que comenzó su labor diaria de servicio público el 12 de enero de 1998 con Mariló Montero y Rafael Cremades a los mandos. Ambos se estrenaron unos días antes con las cabalgatas de Reyes. El formato, que en un principio fue asumido por Mediapro, nacía bajo la inspiración de Madrid Directo, pero con mucha más ambición territorial y periodística. Su primera noticia de impacto fue el 30 de enero de 1998 cuando Alberto Jiménez Becerril y su esposa María Ascensión García Ortiz eran asesinados por ETA.

Rafael Cremadres, otro de los rostros más queridos que han hecho carrera en 'Andalucía Directo'. / RTVA

Andalucía Directo, además de ser un espacio ligado a la actualidad de todos los rincones de Andalucía, se ha convertido en una cantera de profesionales del periodismo y el reporterismo a pie de calle. Desde 2009, Modesto Barragán dirige y presenta el formato junto a Paz Santana, que ejerce de subdirectora y copresentadora. Rostros conocidos de Canal Sur como Rafael Cremades, Blanca Rodríguez, Mariló Montero, Toñi Moreno, Fernando Díaz de la Guardia, Antonio Garrido, Beatriz Díaz o Cristina Granados se ganaron el cariño del público en Andalucía Directo. Por el programa han pasado otros periodistas que han hecho carrera en la televisión nacional como Quico Taronjí (Aquí la Tierra), Silvia Sánchez (Comando Actualidad), Nacho Medina (Callejeros), Rocío Vicente (España Directo), entre otros.

Juan Carlos Gonzalez, uno de los reporteros más emblemáticos de 'Andalucía Directo'. / RTVA

El equipo de reporteros actuales está formado por: Marina Romero (Cádiz); Lorena Caballero (Huelva); Teresa Núñez y Marta González (Sevilla); Cristina Guil y Juan Carlos González (Málaga); Carmen Ramos (Córdoba); Eloy Romero (Jaén); Mónica Martínez (Granada); y Mar Gutiérrez (Almería).