Si vives cerca de un aeropuerto, tu corazón podría estar en peligro

Las personas que viven cerca de aeropuertos y están expuestas a elevados niveles de ruido de los aviones podrían tener más riesgo de padecer problemas cardíacos y más probabilidades de sufrir infartos, arritmias potencialmente mortales y accidentes cerebrovasculares.

Esta es la principal conclusión de un estudio observacional, publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology y dirigido por investigadores de la University College London (UCL), tras analizar datos de imágenes cardíacas de 3.635 personas que vivían cerca de cuatro grandes aeropuertos de Inglaterra.

El equipo comparó los corazones de quienes vivían en zonas con mayor ruido de aviones con los de quienes vivían en zonas con menor ruido y descubrieron que los que estaban expuestos a niveles de ruido de los aviones superiores a los recomendados tenían músculos cardíacos más rígidos, que se contraían y expandían con menos facilidad y eran menos eficaces a la hora de bombear la sangre por el cuerpo.

Esto ocurría especialmente en el caso de las personas expuestas a un mayor ruido de los aviones por la noche, lo que podría deberse a factores como la alteración del sueño y el hecho de que es más probable que las personas estén en casa por la noche y, por tanto, expuestas al ruido.

Además, los investigadores descubrieron que estos tipos de anomalías cardíacas podrían multiplicar por dos o por cuatro el riesgo de sufrir un episodio cardíaco grave, como un infarto de miocardio, ritmos cardíacos potencialmente mortales o un ictus, en comparación con el riesgo de las personas sin ninguna de estas anomalías cardíacas.

"Nuestro estudio es observacional, por lo que no podemos afirmar con certeza que los altos niveles de ruido de los aviones causaran estas diferencias en la estructura y la función cardíaca pero nuestros resultados se suman a un creciente número de pruebas de que el ruido de los aviones puede afectar negativamente a la salud del corazón y a nuestra salud en general", explica Gaby Captur, autora principal del estudio y cardióloga consultora del Royal Free Hospital de Londres.

Efectos del ruido sobre la salud

El ruido de nuestro entorno, además de afectar a la calidad del sueño, puede desencadenar respuestas de estrés y provocar una sobreactivación del sistema nervioso simpático, elevando la presión arterial, la constricción o dilatación de las arterias y una digestión más lenta.

También puede provocar la liberación de cortisol, la hormona del estrés, que puede aumentar el apetito y provocar un aumento de peso.

Además, se sabe que la exposición a niveles elevados de ruido de los aviones está relacionada con el aumento de la presión arterial y la obesidad.

En el nuevo estudio, ambos factores explican una parte significativa de la relación entre el ruido de los aviones y las diferencias en la estructura y el funcionamiento del corazón.

Para el estudio, el equipo analizó los datos del Biobanco del Reino Unido de 3.635 participantes que se habían sometido a una resonancia magnética (RM) detallada del corazón y que vivían cerca de los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Birmingham o Manchester.

Entre los participantes del Biobanco del Reino Unido de estas zonas, el 8% vivía en una zona con mucho ruido de aviones durante el día, y el 3% en una zona con mucho ruido durante la noche.

Descubrieron que los participantes que permanecieron en una zona con mayor ruido de aviación tenían entre un 10 y un 20% peor estructura y función cardíaca que sus homólogos de estas zonas que se habían mudado.

A continuación, el equipo analizó una muestra separada de 21.360 personas que se habían sometido a resonancias magnéticas detalladas del corazón como parte del estudio UK Biobank para investigar cómo las anomalías cardíacas comparables a las relacionadas con el mayor ruido de los aviones podrían afectar al riesgo de sufrir un acontecimiento cardíaco adverso grave.

Los autores llegaron a la conclusión de que un hipotético individuo con estas anomalías cardíacas podría tener hasta cuatro veces más riesgo de sufrir un acontecimiento como un infarto, un ritmo cardíaco anormal o un ictus.