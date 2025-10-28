Oppo lanza la serie de smartphones Find X9: teleobjetivo de 200 megapíxeles y batería de más de 7.000 mAh

La compañía china Oppo ha escogido Barcelona para el lanzamiento mundial de su nuevo buque insignia, los dos modelos que componen la serie Find X9: Find X9 y Find X9 Pro.

Los nuevos dispositivos apuestan por una renovación integral que abarca fotografía, autonomía, rendimiento y software, con el objetivo de establecer un nuevo estándar en el segmento premium del mercado de smartphones.

Según Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de Oppo, "la serie Find X9 representa un gran avance en la tecnología de imagen móvil" y "establece un nuevo estándar mundial de excelencia en smartphones".

La nueva familia de dispositivos quiere ser una propuesta completa que busca destacar tanto en apartados tradicionales como la fotografía como en aspectos cada vez más valorados por los usuarios, como la duración de la batería.

Serie Oppo Find X9 / Oppo

Sistema fotográfico desarrollado con Hasselblad

El apartado fotográfico es uno de los pilares fundamentales de la serie Find X9.

Ambos modelos incorporan el sistema de cámara Hasselblad Master de nueva generación, desarrollado en colaboración con la histórica marca sueca de fotografía.

Cámaras en el Find X9

El Find X9 instala una configuración triple de 50 megapíxeles: una cámara principal con sensor Sony LYT-808 de 1/1,4 pulgadas y apertura f/1,6, capaz de capturar un 57% más de luz; una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles con autofoco para fotografía macro; y una cámara teleobjetivo periscopio de 50 megapíxeles con sensor Sony LYT600.

Además incluye una cámara True Color, que la compañía describe como pionera en el sector. Este sensor espectral específico mide con precisión la luz ambiental para conseguir una reproducción cromática más fiel incluso en condiciones de iluminación complicadas.

Cámaras en el Find X9 Pro

El modelo Find X9 Pro eleva estas prestaciones con mejoras en la cámara principal y el teleobjetivo.

La cámara principal cuenta con un sensor Sony LYT 828 personalizado de 1/1,28 pulgadas con tecnología Real-Time Triple Exposure, diseñada para capturar detalles tanto en zonas de sombra como en áreas muy iluminadas.

Serie Oppo Find X9 / Oppo

Teleobjetivo de 200 megapíxeles certificado por Hasselblad

La gran novedad del Find X9 Pro es su teleobjetivo Hasselblad de 200 megapíxeles, desarrollado específicamente en colaboración con la marca.

Esta cámara 3x integra un sensor de 1/1,56 pulgadas y una lente certificada por Hasselblad con apertura f/2,1 y una distancia mínima de enfoque de 10 centímetros.

Oppo ha implementado un proceso de alineación óptica activa que ajusta con precisión la lente al sensor, lo que según la compañía aumenta la resolución en un 15% adicional.

Ambos dispositivos estrenan el nuevo procesador de imagen LUMO Image Engine, el conjunto de algoritmos de fotografía computacional de Oppo.

Mediante computación paralela, este motor consigue reducir hasta un 50% el uso de CPU, un 60% el consumo de memoria y un 50% el gasto energético durante el procesamiento fotográfico.

Esta eficiencia permite aprovechar el potencial de los sensores de alta resolución. Con luz natural intensa, los usuarios pueden capturar fotos de 50 megapíxeles de forma predeterminada, ofreciendo más de cuatro veces el detalle de las imágenes estándar de 12 megapíxeles.

En condiciones de poca luz, el sistema cambia inteligentemente a modos de 25 o 12 megapíxeles, utilizando agrupación de píxeles para controlar el ruido.

Funciones pensadas para eventos en directo

La serie Find X9 ha sido diseñada para capturar eventos en directo como conciertos.

El Find X9 Pro ofrece zoom sin pérdida de calidad de hasta 13,2 aumentos reduciendo estratégicamente su sensor de 200 megapíxeles, mientras que ambos modelos incorporan el algoritmo Super Zoom para alcanzar hasta 120 aumentos.

Serie Oppo Find X9 / Oppo

El modo Stage mejora fotos de conciertos optimizando el contraste y el tono para lograr un efecto ambiental más espectacular.

En el apartado de vídeo, ambos dispositivos permiten grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision HDR en la cámara principal, y el Find X9 Pro amplía esta capacidad a su teleobjetivo de 200 megapíxeles.

Para usuarios profesionales, la serie admite grabación LOG con certificación ACES, proporcionando un archivo plano rico en datos ideal para corrección de color profesional.

La compañía también ha presentado el teleconvertidor Hasselblad, un accesorio óptico diseñado exclusivamente para el Find X9 Pro que transforma el teléfono en una herramienta con zoom óptico de 10 aumentos, permitiendo alcanzar hasta 200 aumentos en foto y 50 en vídeo.

Batería de más de 7.000 mAh

La serie Find X9 también destaca por su batería de gran capacidad.

El modelo base integra una celda de 7.025 mAh manteniendo un grosor de 7,99 milímetros, que en el Find X9 Pro se eleva hasta 7.500 mAh, la mayor de todos los modelos insignia de Oppo.

Esta hazaña es posible gracias a la batería de silicio y carbono de tercera generación de la compañía, que cuenta con un contenido de silicio del 15%.

El material de carbono esférico personalizado está diseñado para ofrecer fiabilidad a largo plazo, conservando más del 80% de su capacidad original incluso después de cinco años de uso normal, según datos de Oppo.

Ambos modelos son compatibles con carga rápida por cable SuperVooc de 80 W, carga inalámbrica AirVooc de 50 W y carga inalámbrica inversa de 10 W.

Serie Oppo Find X9 / Oppo

Diseño resistente con triple certificación IP

El diseño de la serie Find X9 presenta bordes lisos y un marco con contorno sutil para facilitar el agarre.

El módulo de cámara está posicionado estratégicamente para evitar que los dedos lo toquen durante el uso habitual.

Ambos modelos incorporan una pantalla plana con biseles simétricos ultrafinos de 1,15 milímetros y tasa de refresco de 120 Hz.

Las pantallas alcanzan un brillo máximo en exteriores de 3.600 nits y un brillo mínimo de 1 nit, combinado con atenuación PWM de alta frecuencia para el confort visual.

El Find X9 está disponible en tres acabados: Titanium Grey, Space Black y Velvet Red; el Find X9 Pro, en Silk White y Titanium Charcoal.

Todos los modelos cuentan con marco de aluminio mate y parte trasera de cristal antihuellas.

En cuanto a resistencia, ambos dispositivos cuentan con triple certificación IP66, IP68 e IP69, ofreciendo protección contra polvo, agua a presión, inmersión en agua e incluso salpicaduras de agua a alta temperatura.

Procesador Dimensity 9500 y mejoras de rendimiento

La serie Find X9 cuenta con el chipset MediaTek Dimensity 9500, fabricado con el proceso de 3 nanómetros de tercera generación de TSMC.

Su arquitectura de CPU alcanza un rendimiento hasta un 32% superior con un consumo energético máximo un 55% menor.

La GPU Arm G1-Ultra ofrece un 33% más de potencia gráfica con un 42% más de eficiencia energética, mientras que la NPU 990 de MediaTek duplica el rendimiento con un 56% más de eficiencia.

Las cámaras de vapor personalizadas garantizan una experiencia de juego fluida sin sobrecalentamiento.

El nuevo procesador Trinity Engine, desarrollado junto a MediaTek, gestiona los recursos a nivel de chip para ofrecer mayor rendimiento y eficiencia energética superior, incluyendo sincronización dinámica de fotogramas y un modelo de potencia de computación unificado con más del 90% de precisión en la predicción del consumo de energía.

ColorOS 16 con nuevas funciones de inteligencia artificial

ColorOS 16, que se estrena en la serie Find X9, introduce mejoras en velocidad, inteligencia y conectividad.

La tecnología Seamless Animation, basada en Parallel Animation de ColorOS 15, ofrece interacciones inmediatas con el nuevo procesador Luminous Rendering Engine.

El sistema operativo incorpora un amplio conjunto de funciones con inteligencia artificial: AI Mind Space permite capturar contenido de la pantalla instantáneamente con la nueva tecla Snap Key; AI Recorder genera automáticamente títulos y resúmenes y AI Portrait Glow mejora retratos con poca luz equilibrando iluminación y tonos de piel con un solo toque.

La función O+ Connect ahora es compatible tanto con Mac como con Windows, permitiendo gestionar archivos del teléfono desde el ordenador o controlar de forma remota el PC a través del smartphone.

Con Screen Mirroring se pueden mostrar y manejar hasta cinco aplicaciones con ratón y teclado, para el trabajo multidispositivo.

Precio y disponibilidad La serie Oppo Find X9 ya está disponible para reserva, hasta el 6 de noviembre, con estos precios. Oppo Find X9 Pro , versión de 16 GB + 512 GB: 1.299 euros.

, versión de 16 GB + 512 GB: 1.299 euros. Oppo Find X9, versión de 12 GB + 512 GB: 999 euros. Hay además ofertas de lanzamiento hasta el 30 de noviembre: Por la compra de un Oppo Find X9 Pro podrán conseguir un Oppo Watch X2 de regalo (valorado en 349 euros).

Por la compra de un Oppo Find X9 podrán llevarse un Oppo Pad SE de regalo (valorado en 199 euros).

Oppo y Google profundizan su colaboración en inteligencia artificial

Oppo ha anunciado además una colaboración reforzada con Google para redefinir la inteligencia artificial móvil, centrándose en capacidades personalizadas, implementación de modelos y privacidad.

Esta cooperación técnica busca ofrecer experiencias de IA más intuitivas, seguras y completas a usuarios de todo el mundo.

"Trabajar estrechamente con socios como Google nos permite integrar experiencias de IA de próxima generación que no solo son potentes, sino también altamente personalizadas y seguras", explicó Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software en Oppo.

"Nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios un asistente de IA que realmente comprenda sus necesidades personales y sea digno de confianza con sus datos".

Integración de Mind Space con Gemini

El centro de esta colaboración es Mind Space, diseñada para ayudar a los usuarios a capturar y organizar información de manera intuitiva.

Con un simple gesto de tres dedos, el contenido visible en pantalla -ya sea texto, imágenes o páginas web- puede guardarse directamente en un hub unificado.

Mind Space categoriza automáticamente el contenido guardado, proporcionando una ubicación única y organizada para ideas e información.

Para aprovechar todo su potencial, Oppo ha colaborado con Google para conectar Mind Space con Gemini, que puede acceder a información y ayudar a realizar acciones con el contenido de Mind Space.

Pero los usuarios mantienen el control en todo momento, eligiendo qué puede ver y extraer Gemini. Por ejemplo, un usuario que planifique un viaje puede guardar artículos y notas en Mind Space y luego pedir a Gemini que cree un itinerario detallado utilizando ese contenido.

Gemini en la serie Find X9

Además de la integración con Mind Space, los usuarios pueden interactuar con Gemini para conectarse con otras aplicaciones de Oppo, compartir lo que hay en su pantalla o cámara para obtener ayuda, o editar fotos con Nano Banana, el nuevo modelo de edición de imágenes de Gemini.

Privacidad como base

Oppo y Google aseguran haber diseñado una solución con la privacidad del usuario como principio fundamental.

Para ello se emplea Oppo AI Private Computing Cloud (PCC), que aprovecha los servicios de computación confidencial de Google Cloud.

Esta arquitectura garantiza que los datos sensibles para el procesamiento de IA se manejan en un entorno seguro y encriptado, haciéndolos inaccesibles para terceros, incluida la propia Oppo.

Funciones como AI Mind Space, AI Search, AI Call Summary, AI VoiceScribe, AI Recorder y AI Writer operan dentro de este marco seguro, permitiendo a los usuarios aprovechar servicios inteligentes con la confianza de que sus datos personales permanecen privados.