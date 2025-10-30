OnePlus 15 llegará el 13 de noviembre: la marca anuncia la fecha de su nuevo modelo insignia, saltándose una generación

OnePlus ha confirmado que el próximo 13 de noviembre presentará globalmente su nuevo teléfono de gama alta, el OnePlus 15, en un movimiento estratégico que ha llamado la atención del sector: la marca se salta el número 14 en su nomenclatura, pasando directamente del OnePlus 13 a este nuevo modelo.

La compañía justifica este salto como un reflejo de los avances tecnológicos significativos que incorpora el dispositivo en rendimiento, inteligencia artificial y capacidades fotográficas.

Procesador de última generación y memoria RAM mejorada

El OnePlus 15 será uno de los primeros smartphones del mercado en incorporar el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más reciente de Qualcomm.

Este componente se combina con memoria RAM LPDDR5X Ultra+ que alcanza los 10.667 Mbps en la configuración de 16 GB, una especificación técnica que sitúa al dispositivo en la parte alta del segmento premium del mercado.

Esta base de hardware servirá de soporte para OxygenOS 16, la nueva versión del sistema operativo propio de OnePlus, que según ha anunciado la empresa incorporará funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

Entre ellas destaca la integración con Google Gemini, que permitirá acceder a Mind Space, un espacio en el que los usuarios pueden ir almacenando fácilmente información de todo tipo y en cualquier formato que se puede consultar después.

Además, el sistema incluirá Plus Mind, una función de IA que la compañía describe como capaz de adaptarse al contexto y las necesidades específicas de cada usuario.

DetailMax Engine: el nuevo sistema fotográfico

Uno de los apartados en los que OnePlus ha puesto mayor énfasis es el fotográfico.

Tras una larga colaboración de la marca con Hasselblad, este nuevo dispositivo estrena el llamado DetailMax Engine, un algoritmo que integra varias tecnologías de fotografía computacional para mejorar la calidad de imagen.

Como ejemplos, OnePlus ha detallado que el modo Ultra-Clear de 26 megapíxeles combina datos de múltiples capturas de 12 MP con un fotograma individual de 50 MP, generando una imagen final de 26 MP que, según la compañía, ofrece mayor claridad en texturas complejas como cabello o tejidos, manteniendo un tamaño de archivo manejable.

Por su parte, para la captura de objetos en movimiento rápido, el sistema Clear Burst alcanza los 10 fotogramas por segundo, frente a los 6 fps del modelo anterior.

Esta función utiliza un sistema de doble exposición que captura simultáneamente exposiciones cortas y largas, con el objetivo de congelar el movimiento sin perder detalle en la imagen.

Mientras, para tomar imágenes en condiciones de baja luminosidad, el Clear Night Engine emplea tecnología Dual Analog Gain para sincronizar las exposiciones, lo que según OnePlus se traduce en fotografías nocturnas con menos ruido y mayor nitidez en escenas urbanas y retratos.

Diseño: tres acabados con materiales innovadores

En cuanto al diseño, OnePlus ofrecerá el nuevo modelo en tres acabados de color distintos, cada uno con diferentes materiales y tratamientos:

Infinite Black: acabado de vidrio mate que reduce la visibilidad de las huellas dactilares.

acabado de vidrio mate que reduce la visibilidad de las huellas dactilares. Sand Storm: combina un panel trasero de fibra de vidrio con un marco metálico tratado mediante oxidación microarco (MAO), un recubrimiento que la compañía asegura es 1,3 veces más duro que el titanio.

combina un panel trasero de fibra de vidrio con un marco metálico tratado mediante oxidación microarco (MAO), un recubrimiento que la compañía asegura es 1,3 veces más duro que el titanio. Ultra Violet: un revestimiento óptico de doble capa modifica su tonalidad de violeta a zafiro según la incidencia de la luz.

Colaboración con DJI y período de precompra

OnePlus ha anunciado una colaboración con DJI para complementar las capacidades de vídeo del dispositivo.

El gimbal Osmo Mobile 7 de DJI, que incorpora estabilización de séptima generación y el sistema de seguimiento ActiveTrack 7.0, se ofrecerá como opción para usuarios que deseen mejorar la estabilización en la grabación de vídeo.

La compañía ha abierto un período de reserva anticipada hasta el 13 de noviembre en su página web, con un descuento de 50 euros y la posibilidad de elegir un regalo, que incluye productos de la marca o el mencionado gimbal de DJI.

Eventos de presentación en Europa

Para el lanzamiento, OnePlus recupera su formato de eventos Pop-Up en varias ciudades europeas, entre ellas Helsinki, Ámsterdam, Londres, París, Cracovia y Madrid.

Estos espacios permitirán a los usuarios probar el dispositivo antes de su comercialización.

En el caso de Madrid, el evento tendrá lugar el 26 de noviembre en la calle Goya.