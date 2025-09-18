Lepro apuesta por la iluminación con inteligencia artificial: nueva serie AI Lighting Pro y motor LightGPM 4

La pasada feria tecnológica IFA 2025 de Berlín sirvió de escaparate para una de las propuestas más ambiciosas en el ámbito de la iluminación inteligente.

La compañía Lepro, con más de 30 millones de clientes en todo el mundo, presentó dos innovaciones que quieren, explica la marca, redefinir la relación entre el usuario y la luz en el hogar: la serie AI Lighting Pro, su primera gama de productos de iluminación con micrófono de inteligencia artificial integrado, y la nueva generación de su motor de diseño lumínico, LightGPM 4.

La firma refuerza con estas novedades su papel como pionera en un sector que pone a la IA en el centro de la experiencia doméstica.

La apuesta va más allá del control remoto o los escenarios predefinidos: se trata de convertir la luz en un asistente capaz de entender el contexto, interpretar estados de ánimo y adaptarse a las preferencias personales.

De sus inicios a referente global en iluminación con IA

Fundada en 2012, Lepro se ha consolidado como un actor de referencia en el mercado internacional de la iluminación, con presencia en Norteamérica, Europa y Asia.

Lepro N1 Pro AI Smart RGB Rope Lights

La compañía ha construido su reputación sobre la fiabilidad y la calidad de sus productos, avalada por decenas de miles de reseñas positivas y por certificaciones de seguridad como UL y ETL.

El salto hacia la inteligencia artificial marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Incluso antes de la irrupción de plataformas como ChatGPT, Lepro ya había solicitado sus primeras patentes en iluminación con IA.

En 2020 desarrolló LightGPM 2, un modelo de lenguaje entrenado no solo en conocimientos generales, sino también en psicología del color y diseño lumínico, lo que le permitió generar efectos de iluminación profesionales adaptados a estados de ánimo, actividades y estilos decorativos.

Más de una década después de su fundación, Lepro no se limita a la iluminación. Su visión es la de crear “vidas más inteligentes”, con soluciones que abarcan desde cámaras y micrófonos hasta cerraduras y videoporteros conectados, siempre con la premisa de integrar la inteligencia artificial en cada rincón del hogar para aportar comodidad, eficiencia y seguridad.

Su última serie comercializada es la Lepro AI Lighting, una variada serie de dispositivos que se pueden configurar y controlar con una aplicación.

Lepro TB1 Pro AI Table Lamp

Una serie que convierte la luz en un asistente inteligente

La gama AI Lighting Pro está compuesta por cuatro productos que incorporan de forma nativa un micrófono con activación por voz, eliminando la necesidad de altavoces inteligentes o hubs externos.

Basta con pronunciar “Hey Lepro” para encender, apagar, regular la intensidad, cambiar colores o generar escenas completas que se ajustan a las actividades o estados de ánimo del usuario.

El catálogo incluye:

TB1-Pro: una lámpara de mesa con tres anillos ajustables de manera independiente, pensada tanto para la funcionalidad como para la expresión artística.

una lámpara de mesa con tres anillos ajustables de manera independiente, pensada tanto para la funcionalidad como para la expresión artística. S1-Pro: una tira LED flexible orientada a la iluminación ambiental y a los espacios de entretenimiento.

una tira LED flexible orientada a la iluminación ambiental y a los espacios de entretenimiento. N1-Pro: una cuerda de neón difuso, moldeable y sin puntos de luz visibles, idónea para creaciones decorativas o entornos de gaming.

una cuerda de neón difuso, moldeable y sin puntos de luz visibles, idónea para creaciones decorativas o entornos de gaming. OE1-Pro: una lámpara de pie estilizada que combina hasta 1.000 lúmenes de iluminación RGB con luz blanca cálida de 2.700 K para lectura o descanso.

Todos los modelos comparten diseño contemporáneo, conectividad Wi-Fi y compatibilidad con Alexa y Google Assistant, pero es la integración del micrófono con IA lo que marca la diferencia, al permitir un control natural mediante órdenes de lenguaje cotidiano.

Lepro OE1 Pro

LightGPM 4: personalización extrema y privacidad

El corazón de esta propuesta es el motor LightGPM, que desde sus primeras versiones ya se distinguía por su capacidad para interpretar descripciones sencillas y traducirlas en escenas lumínicas.

Con la llegada de LightGPM 4, la experiencia se amplía hacia terrenos más creativos y personalizados.

Entre las novedades destacan:

Generación de escenas temáticas: el sistema puede recrear atmósferas inspiradas en películas, videojuegos o conceptos abstractos, desde un ambiente cyberpunk hasta una vibra Iron Man.

el sistema puede recrear atmósferas inspiradas en películas, videojuegos o conceptos abstractos, desde un ambiente cyberpunk hasta una vibra Iron Man. Photo-to-Light: basta con subir una imagen de una estancia o de un tema concreto para que la IA diseñe un esquema lumínico que armonice con el espacio o reproduzca los tonos del motivo elegido.

basta con subir una imagen de una estancia o de un tema concreto para que la IA diseñe un esquema lumínico que armonice con el espacio o reproduzca los tonos del motivo elegido. Aprendizaje continuo: la IA se adapta a las preferencias del usuario con el tiempo, ajustando recomendaciones y escenas en función de la interacción y la retroalimentación recibida.

Lepro también subraya su compromiso con la privacidad: las órdenes de voz se procesan en tiempo real sin almacenar identificadores personales, y las imágenes utilizadas en Photo-to-Light no se conservan tras el análisis.

Música, color y personalización

La serie AI Lighting Pro se apoya en tecnologías como LightBeats, que sincroniza los efectos lumínicos con el ritmo de la música captado por el micrófono, transformando cualquier estancia en una pista de baile.

La integración de LED RGBIC segmentados permite efectos multicolor avanzados, degradados suaves y diseños a medida que pueden compartirse a través de la aplicación móvil.

Estas funciones se combinan con la capacidad de ajustar la temperatura de color en los modelos compatibles, de la calidez hogareña a la luz diurna, lo que convierte la iluminación en un elemento adaptable tanto para el ocio como para el trabajo o la relajación.