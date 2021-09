TECS–Aprende inglés, diviértete y háblale a tu futuro

Septiembre ha llegado. Son muchas las familias las que buscan ya las mejores actividades extraescolares para sus hijos. Actividades que deben de complementar la formación reglada que reciben en el colegio pero que también deben de ofrecer un aspecto lúdico y motivador que satisfaga las inquietudes de los pequeños, y no tan pequeños, de la casa.En TECS, que cuenta con centros en El Puerto de Santa María y en Jerez, tienen la combinación perfecta, que brindan a más de 700 alumnos todos los años.Sus profesores, nativos o bilingües y todos titulados como profesores de inglés como lengua extranjera, reciben formación continua por parte del centro para asegurar que las clases que imparten no solo permiten a sus alumnos exceder todos sus objetivos en lo que aprendizaje lingüístico se refiere, sino que también incorporan los necesarios elementos lúdicos, de aprendizaje de habilidades blandas y de formación en valores.Con un cuarto de siglo de experiencia como institución educativa, y más de medio siglo como grupo educativo, la excelencia formativa y la innovación son las señas de identidad de TECS. A través de estos pilares TECS se ha convertido en algo más que una academia de inglés. Sus clases incluyen elementos de aprendizaje por proyectos, los viernes y sábados la formación da un giro eminentemente práctico y lúdico, es habitual la realización de eventos con fines solidarios y de conexión con la sociedad, cuentan con programas desarrollo personal y profesional para jóvenes… En definitiva, TECS apuesta por una formación integral.Una formación integral soportada por su firme compromiso con el éxito y el bienestar de todos los miembros de su comunidad educativa. Dentro de este compromiso, y como no podría ser de otra manera, cuentan con amplios protocolos de seguridad e higiene. Estos protocolos incluyen medidas anticovid como la toma de temperatura en los accesos, la reducción de la ocupación en las aulas o el distanciamiento entre mesas de 1,2 a 1,5 metros. Es gracias a estos probados protocolos que pueden ofrecer una presencialidad del 100% y que cuentan con el sello Academia Segura de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas. TECS ofrece a sus alumnos un ambiente seguro en el que adquirir las herramientas que necesitan para hablarle a su futuro, un futuro lleno de éxitos.

