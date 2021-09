FSIE firma el acuerdo de refuerzo de personal docente de apoyo Covid

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía (FSIE Andalucía), sindicato que representa a más del 49% de los trabajadores de los centros concertados andaluces, ha procedido a la firma, en el Palacio de San Telmo, el 7 de septiembre de 2021, del Acuerdo sobre refuerzo de los equipos educativos con personal docente de apoyo al alumnado para el curso escolar 2021/22. Nuestra organización sindical ya comunicó en julio su intención de firmar, a pesar de que consideramos su dotación de recursos humanos totalmente insuficiente, debido a que el contenido del Acuerdo no pudo ser negociado en la Mesa de la Enseñanza Concertada, al venir sus condiciones impuestas por la aprobación del mismo en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Pública. Al ser FSIE el sindicato que roza la mayoría absoluta entre los profesionales de los centros concertados andaluces, el hecho de oponernos a este acuerdo, podría haber supuesto que no se incorporaran los docentes de refuerzo para el próximo inicio del curso escolar, ocasionando un grave perjuicio al sector.FSIE Andalucía insta al Gobierno andaluz, en este comienzo del curso 2021/22, a cumplir en el año final de la legislatura, todos y cada uno de los compromisos adquiridos con los trabajadores de los centros concertados, que, después de tres años en el poder, no han comenzado a desarrollar siquiera, provocando una grave decepción en el sector, al ver defraudadas las expectativas de cambio que se habían generado. Una vez encauzada la crisis provocada por la pandemia, cuyos medios se financian, mayoritariamente, con fondos europeos creados específicamente para ello, se hace urgente la negociación de un gran acuerdo con el sector de la enseñanza concertada que contemple: la actualización de la equiparación salarial de los docentes de los centros concertados con sus compañeros de los centros públicos (con la inclusión de conceptos como los sexenios, complementos de cargo…etc.), el abono prometido de la deuda salarial pendiente (PEA y cantidades de la Paga Extra de 2012), la creación de un Complemento Autonómico para el Personal Complementario y de Administración y Servicios de los centros concertados, la reducción de carga lectiva, el aumento de las horas de Orientación educativa y todas aquellas reivindicaciones que fueron comprometidas por PP y Ciudadanos cuando estaban en la oposición e incluso en sus programas electorales y acuerdos de gobierno. Es igualmente necesaria la concertación del Bachillerato para mejorar y salvaguardar las condiciones laborales de los docentes que desarrollan su labor en este nivel educativo.FSIE Cádiz, sindicato mayoritario en los centros educativos y de atención a personas con discapacidad en la provincia de Cádiz, seguirá luchando por los derechos laborales de los trabajadores de estos centros y dando voz a sus legítimos intereses.