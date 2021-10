Para ti y lo tuyos, siempre con receta.

En cuestiones que tienen que ver con la salud tanto de personas como animales es recomendable acudir el profesional sanitario que esté cualificado tanto para el diagnóstico como para la prescripción del tratamiento adecuado– ya sea médico, odontólogo, veterinario…– y al mayor experto para la dispensación: el farmacéutico, que es el profesional que por su formación te proporcionará la medicación con máximas garantías.Existe una herramienta que posibilita una correcta comunicación e interrelación entre todos los profesionales sanitarios encargados de la prescripción y los responsables de la dispensación. Es la receta. Disponible tanto en formatos tradicionales (papel) como electrónica, pero siempre en el formato oficial. Pero, ¿acaso no es posible que me dispensen un medicamento presentando cualquier tipo de documento que lleve la firma de un prescriptor autorizado? La respuesta está en otra pregunta: ¿por qué no aprovechar las garantías que ofrecen a los pacientes y usuarios las distintas recetas oficiales?Recurrir a las recetas oficiales es sinónimo de garantía y seguridad, especialmente para los pacientes y usuarios, ya que así se evita que se produzcan falsificaciones, se limita y reduce al mínimo el margen de error en la dispensación y, a la vez, se puede hacer un seguimiento del recorrido y el destino del medicamento y, en caso necesario, identificarlo y aislarlo ante una posible incidencia de seguridad. Sobre estos objetivos gira precisamente una iniciativa puesta en marcha recientemente de manera por conjunta por los Colegios de Médicos, de Farmacéuticos y de Dentistas de Cádiz y que lleva por lema Por ley, por tu salud, por tu seguridad, siempre con receta médica oficial y está especialmente dirigida al ámbito de la asistencia sanitaria privada. Esta campaña pretende dar la más amplia difusión a este modelo formalizado, de manera que la población se familiarice con la única receta privada admitida por ley y que siempre acuda a que le dispensen el medicamento prescrito con el documento original. En los mensajes de la campaña dirigidos a la población se pone especial énfasis en que el médico y el dentista prescriben aquello que el paciente necesita para su tratamiento, de manera que se evite así que este incurra en la automedicación.

El paciente, agente de su propia salud

Esta iniciativa también insiste en otro concepto no menos relevante: el empoderamiento de los propios pacientes, la importancia que tiene que la población no sólo ejerza como receptora de los servicios sanitarios, sino como participante activa que adquiere una función esencial como agente de su propia salud. Para que pueda ejercer ese protagonismo es esencial que esté bien informada sobre sus derechos y obligaciones en torno a la prescripción-dispensación de la que es destinataria final.El primer punto que los usuarios deben aprender para ejercer ese papel activo en beneficio de su propia salud es exigir siempre al prescriptor – médico, odontólogo, veterinario…– una receta oficial, ajustada a un modelo que le ayudamos a reconocer como válido, y a obtener unas medidas apropiadas de control por parte del farmacéutico. Gracias a ese conocimiento y a la actuación coordinada y concertada de los profesionales prescriptores, dispensadores y de los destinatarios del medicamento, se toman las precauciones necesarias para hacer lo más seguro posible el circuito por el que el medicamento llega a los pacientes.

La Farmacia: dispensación, pedagogía y resolución de dudas, inclusive para mascotas

Iniciativas como la emprendida de forma conjunta por los médicos, dentistas y farmacéuticos de Cádiz tienen como un objetivo prioritario generar un beneficio en materia de salud a los pacientes, quienes son el epicentro de actividad de cualquier profesional sanitario.En el caso de los farmacéuticos, como eslabón de la cadena sanitaria más cercano a la población y dada la capilaridad y accesibilidad de la red de oficinas de farmacias en toda la provincia, a su papel esencial de dispensadores de medicamentos se une un importante rol pedagógico, de resolución de dudas, entre los usuarios que acuden a sus farmacias.Esto es algo que saben sobradamente los pacientes, que tienen bien presente que en las oficinas de farmacia velan por su salud y la de los suyos. Y también por la de sus mascotas, ya que estos espacios sanitarios trabajan por garantizar un buen uso de los tratamientos de perros, gatos y otros animales de compañía. Además, el farmacéutico es el encargado de garantizar un correcto almacenamiento, custodia y mantenimiento de las condiciones necesarias para la preservación de los medicamentos con plena garantía de eficacia y seguridad, contando con las competencias necesarias para estas funciones.