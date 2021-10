La gripe será de mayor intensidad este año

Los beneficios de la doble vacunación

Por segundo año consecutivo, la campaña de la vacunación contra la gripe se desarrollará de manera simultánea junto a ladel coronavirus. Aunque con muchas similitudes entre ambas, como ciertos síntomas o el modo de propagación, estos dos virus guardan muchas diferencias entre ellos. Esto se debe a que la gripe se encuentra originada por los virus de la influenza A y B; mientras que el COVID-19 tiene su origen en el coronavirus conocido como SARS–CoV–2.

Por lo tanto, al tratarse de enfermedades diferentes también necesitan de vacunas diferentes para combatirlas. Durante el pasado año, el escepticismo llenó numerosos debates por los posibles efectos adversos de suministrar ambas dosis en una única cita sanitaria.Aunque cada vacuna no protege contra otro virus, sí que existen ciertos matices revelados por recientes investigaciones que confirmarían como, además de no repercutir negativamente esta doble dosis en el organismo, también la vacuna contra la gripe restaría gravedad a los efectos derivados del contagio por coronavirus. Un estudio publicado en la revista PLOS One, realizado por un grupo de científicos de Estados Unidos, revela que la vacuna contra la gripe protege contra los síntomas más graves del coronavirus, tales como accidente cerebrovascular o trombosis venosa profunda. Además, las evidencias científicas apuntan a que este doble proceso no altera la respuesta inmune de ninguno de los dos fármacos y es completamente seguro realizarla al mismo tiempo.

Uno de los beneficios para llevar a cabo esta doble vacunación, por parte del Gobierno de España, es aprovechar los medios disponibles y generados a raíz de la campaña de vacunación contra el coronavirus, ahorrando costes y aprovechando toda la logística actual, reduciéndose significativamente la gran carga de los centros de atención sanitaria.

Por ello, la doble vacunación además de agilizar este proceso, también es un modo seguro de protegerse al mismo tiempo de estas dos enfermedades de una forma segura y fiable.