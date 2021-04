“Somos pioneros en España en el tratamiento protésico estereofónico”

Casi 40 años lleva Audiología Integral trabajando en audiología clínica y protésica, un sector que ha evolucionado.

–Mi padre es el que ha estado casi 40 años trabajando en el sector, de hecho él es de la primera promoción de Audiologos Protésicos de España. Aunque yo solo llevo 10 años trabajando, he tenido la suerte de ver el sector desde puntos de vista distintos, ya que he vivido la profesión desde fuera también. Y efectivamente ha cambiado mucho, tanto en profesionalidad, como en procedimientos. Pero sí es cierto que hoy en día es mucho más complicado realizar un tratamiento protésico óptimo para el paciente.

–Son especialistas en audiología geriátrica y pediátrica. ¿Son dos grupos de población a tener en cuenta?

–Hoy en día el perfil del paciente es muchísimo más variado. A medida que va pasando el tiempo recibimos pacientes cada vez más jóvenes. Actualmente la media de edad ha bajado, y cada vez atendemos a más pacientes cuya edad oscila entre los 30 y 40 años, que antes eso era rarísimo. Además atendemos a pacientes en edad infantil cada vez más pequeños; y, por el contrario, pacientes de geriatría disminuyen considerablemente y esto sea quizás por varias razones: por un lado, lo que se considera edad geriátrica ha aumentado, es decir, personas de 60-70 años hoy en día no se consideran ancianos; y por otro, los pacientes con problemas auditivos cada vez acuden antes al especialista, de forma que ya son usuarios experimentados al llegar a la edad anciana. Así, también recibimos niños cada vez más pequeños y adultos cada vez más jóvenes.

–Más vale prevenir que curar...

– Evidentemente prevenir es fundamental. Pero en temas de audición nos encontramos con un problema añadido, y es que en la mayoría de casos, la causa del problema no es algo que dependa directamente de la persona, es decir, efectivamente si estamos expuestos a continuos ruidos de alta intensidad, como un trabajador de una fábrica o discoteca, por descontado hay que pensar en la protección auditiva; pero personas que no tienen un trabajo de riesgo o que no han sufrido situaciones de riesgo como accidente cerebro vascular, un traumatismo craneoencefálico, una enfermedad específica, etc., tienden a no tener en cuenta los consejos de salud auditiva. A eso le añadimos que, en cuestiones de audición, prevenir no siempre significa que no haya que curar: una persona que trate de no usar auriculares a un alto volumen, que no se exponga a ambientes ruidosos continuamente o que se revise periódicamente oído y audición, no significa que vaya a estar exenta de padecer problemas de audición.

–¿Qué técnicas se están aplicando?

–En nuestro centro llevamos muchos años trabajando con una metodología prescriptiva propia que permite una mejor compatibilización acústica de prótesis basada en procedimientos científicos. Asimismo, se ha perfeccionado la compatibilización binaural haciéndola estereofónica, consiguiendo que aquellos pacientes usuarios de prótesis auditivas con problemas de inteligibilidad aumentados en presencia de ruido, mejoren considerablemente con la aplicación de esta técnica. Además incluimos en los protocolos de trabajo la atención temprana para pacientes en edad infantil y la rehabilitación auditiva en niños y adultos.

–Consejos para la salud auditiva.

– Principalmente evitar la exposición a intensidades altas de ruido de forma incontrolada y sin protección. Pero lo fundamental sería acudir a revisiones periódicas ante el menor indicio de problemas de audición o de falta de inteligibilidad, ya que los problemas auditivos pueden pasar desapercibidos porque evolucionan paulatinamente, con sus excepciones. En niños con problemas de lenguaje es primordial descartar o confirmar causas auditivas mediante estudio audiométrico completo realizado por personal especializado.