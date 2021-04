Líderes en ortopedia y movilidad

El Grupo San Dionisio lleva más de 30 años trabajando en el ámbito de la ortopedia y la discapacidad. Desde sus comienzos hasta la actualidad el sector se ha transformado, tanto en las formas de proceder y de actuación, como en el uso de las nuevas tecnologías.En la actualidad, para las tomas de medidas se utilizan los escáneres, ya sea para unas artesas de columna (corsé etc.) como para un asiento de PCI o medición de unas plantillas, explica Miguel Vázquez de Ortopedia San Dionisio de Jerez. “Nuestra empresa y nuestros técnicos nunca han dejado de formarse en las distintas materias, distintos materiales o diferentes artículos de ayudas técnicas. Ha evolucionado la empresa, el sector y los proveedores”, argumenta.Esta evolución les permite atender a todos sus pacientes, cuyo perfil es muy variado, así como su edad. Tratan desde recién nacidos hasta personas mayores en dolencias pediátricas, parálisis cerebral, ortesis deportivas, rodilleras, plantillas de carbono para facitis plantar y otras patologías; también tienen pacientes de accidentes de tráfico y otras patologías y, “desde hace años se va notando u ocurriendo que la sociedad está más envejecida, ya que estamos alargando nuestra edad de vida”, apunta Miguel Vázquez. Para todos los tratamientos, San Dionisio utiliza las nuevas tecnologías como son los escáneres, tanto para ortesis de tronco como para ortesis de miembro inferior, “nuestras mediciones de corsé y ortesis plantares se hacen con estos aparatos”. Rodin 4D para medir corsé ortesis y asientos, escáner para medir la pisada; manta de presiones “para ver las presiones en sedestación paciente mucho tiempo sentado. También usamos la impresión 3D y Sanicor Time, un chip que ve dentro de termoplástico de los corsés para ver el tiempo de uso que le da el paciente”. Sin olvidar que la tienda dispone de un servicio de adaptación de viviendas y cuartos de baño para eliminar las barreras que puedan tener las personas con movilidad reducida.

Y otro servicio de alquiler de camas, grúas, silla de ruedas eléctricas scooter y manuales, andadores, etc. “Es un alquiler que se paga por meses con el pago de una fianza y un transporte” que llega a diferentes provincias de Andalucía. “Nuestra ortopedia ofrece numerosos artículos para dar soluciones, mejorar y dar bienestar a las personas no solo para aquellos que se ven afectados por una patología o discapacidad, sino para aquellos que practican deporte, tienen a su cargo persona mayores dependiente o necesitan algún artículo que mejoren su salud”. Por eso, en San Dionisio se asesora a pacientes y sobre todo, a familiares que son los que primeros llegan a ortopedia: “muchas veces no saben que artículos pueden utilizar y que le vaya a ir bien al paciente, cuando hay un Ictus o una patología grave nos hace pregunta de todas clases, hoy hay casi de todo, no como hace 15 años. Un buen asesoramiento da ahorro y aporta soluciones”, concluye Miguel Vázquez.

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías continúan transformando las vidas y las capacidades de los pacientes amputados, que ayudan a realizar las tareas cotidianas, hasta devolverles el control y la autoestima.Por ejemplo, la mano biónica BEBIONIC, con 14 patrones de agarre y posiciones de mano, se ha diseñado para llevar a cabo prácticamente cualquier actividad de un día cualquiera, desde comer y llevar bolsas hasta abrir y cerrar puerta etc. La nueva Rodilla C-LEG controlada por microprocesador más segura por lo tanto extremadamente fiable que se ajusta dinámicamente a las diferentes situaciones cotidianas.

Líderes en movilidad

Los 40 años en el sector avalan a San Dionisio en movilidad, estando a la vanguardia de los nuevos modelos de sillas activas de las marcas más importante del mundo (Quickie, Kuschal, Phantera, Gtm etc. .). Sillas muy ligeras de tanto solo 3 o 4 kilos. También disponen de la silla eléctrica, “siempre buscando aportar las últimas actualizaciones en cuanto a reducción de peso, ensilla para todo terreno o bipedestadoras”.Otro campo cada día más en auge es el de las Scooter adaptadas a cada necesidad, “la tecnología avanza y hay pequeñas Scooter que se pliegan con un simple botón. El hecho de poder otorgar mayor independencia a los usuarios de sillas manuales acoplando Handbike eléctrica, nos hace estar al día de los nuevos modelos”. También disponen de Handbikes manuales para hacer deporte tanto a nivel usuario como a nivel profesional.

Disponen de un servicio de adaptación de viviendas y cuartos de baño para eliminar las barreras

“Nos gusta ser partícipes de patrocinios de eventos deportivos como así lo demuestran los que llevamos patrocinando desde la I Critérium nacional e internacional de Hanbbike de Jerez hasta la V Gran Premio Handbike Jerez incluyendo en las ediciones de en medio participaciones en el Campeonato de Andalucía de Ciclismo Adaptado, pero con la pandemia al verse anuladas las competiciones de estos dos últimos años, hemos tenido que hacer un parón, esperamos que se vuelva a realizar en el próximo año”, explica Vázquez.