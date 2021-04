COLVET Cádiz, garante de la salud pública

Los veterinarios gaditanos, en su larga trayectoria histórica como garantes de la salud del ser humano en todas sus vertientes, trabajan este año bajo el enfoque One Health, una única salud con el fin de potenciar el conocimiento de esta estrategia mundial que aumenta la colaboración interdisciplinar para el cuidado de las personas, los animales y medio ambiente, así como para abordar los problemas de la salud humana, animal y ambiental de una forma coordinada. Muestra de ello, es el ambicioso plan formativo de este 2021, una oferta formativa completa, actual y adaptada a las necesidades y exigencias de cada profesional veterinario y enfocadas desde el punto de vista transversal y direccional. Como novedad y como eje global, cada formación planteada conlleva el enfoque One Health.El concepto One Health o Iniciativa One Health-OHI-, en castellano, Una Salud es una estrategia mundial que persigue sumar esfuerzos y la colaboración de todos los sectores con especial relevancia del sanitario logrando así salud y bienestar de las personas, de los animales y del medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí. La interrelación entre estos tres campos acelera los avances biomédicos, mejora la salud pública, amplía la base de conocimientos científicos y optimiza la formación y el cuidado médico, salvando muchas vidas, insisten desde Colvet Cádiz. Circunstancias como el progreso, la globalización, el desmedido uso de las energías no renovables provoca un cambio climático que añadiendo las migraciones, la acomodación de especies en territorios no usuales para ellas, aparezcan enfermedades emergentes y pandemias a veces de compleja resolución, dado que determinadas circunstancias como el caso del cambio climático, pasado cierto punto, es difícil revertirla, y por consiguiente obliga a drásticas soluciones para asegurar la habitabilidad del planeta para futuras generaciones, sin que éstas lleguen a avergonzarse de sus antecesores.La interfaz o conexión animal-hombre-ecosistema se promueve minimizando daños y maximizando beneficios para personas, animales y ecosistema, y solo se puede hacer desde la intervención de equipos multidisciplinares que es lo que en sí mismo da lugar al concepto One Health. Los paraguas sanitarios en donde el enfoque One Health es indiscutible, son la inocuidad de los alimentos, el control de las zoonosis y la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Las enfermedades animales pueden afectar a la salud humana mediante transmisiones directas animal-humano, mediante vectores o mediante alimentos contaminados. De ahí, la necesidad de promover el enfoque One Health en todos y cada uno de los profesionales veterinarios de la provincia y que se impulse un marco estratégico de formación que nace con la ambición de toda una legislatura, no solo de un año.Al respecto, las principales líneas de formación en las que se está estructurando el plan formativo son, “línea de formación para Clínicas veterinarias de Pequeños Animales”, “línea de formación para Veterinarios de Équidos”, “línea de formación para Veterinarios de Explotación, donde apostaremos por esta figura, potenciando la formación de todas las disciplinas que un veterinario de explotación pueda necesitar”, “línea de formación en Salud Pública y Cadena Agroalimentaria y “línea de formación en habilidades personales”, donde está incluida, por ejemplo, la formación en idiomas.

Salud Pública

Esta línea de formación pretende completar y actualizar la formación de los veterinarios gaditanos con los conocimientos teórico-prácticos que les permitan desarrollar las competencias, habilidades y actitudes necesarias para solucionar los problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y eficiente. El control sanitario, la vigilancia y prevención de las zoonosis, trazabilidad animal, inspección ante-mortem de animales destinados a sacrificio, cuarentena y observación de animales de compañía con sospecha de zoonosis, investigación epidemiológica de las zoonosis en poblaciones animales, son algunos de los temas que se abordarán en este 2021. Recientemente, finalizó el curso Listeriosis Peligro Emergente: Herramientas para su Prevención y Control con Enfoque One Health, un curso que han seguido con gran interés los alumnos inscritos y que han expresado su satisfacción por la calidad de las ponencias.

Explotaciones Ganaderas

Entre las últimas formaciones realizadas con gran satisfacción por parte del alumnado, ha sido la de explotaciones ganaderas, que se desarrollará a lo largo de todo el año con un programa formativo de calidad y con ponentes de prestigio. La figura del veterinario de explotaciones ganaderas es la de un licenciado en veterinaria que agrupe conocimientos y formación relativos a sanidad animal, bioseguridad, producción animal, zootécnica, manejo reproductivo, alimentación animal y comercio ganadero entre otras competencias que pueda demandar el ganadero con relación a su ganado.

Clínicas Veterinarias. Pequeños Animales

Este provincial es conocedor de la importancia que tiene dentro de la profesión, el veterinario clínico de pequeños animales. Por eso, han configurado una formación continuada desarrollada en torno a 3 ejes bien diferenciados: formación online a través de la oferta del grupo ASIS, formación en habilidades personales de interés para los clínicos, que se desarrolla en una línea de formación específica y formación clínica, válida tanto para cualquier nivel de conocimiento.

Veterinarios de Équidos

El sector equino es un sector muy diferenciado tanto del sector de la ganadería como del sector de clínicas de pequeños animales. En él, se realiza una clínica veterinaria que requiere un alto grado de conocimiento de las patologías propias del caballo, al mismo tiempo que tiene un conjunto de intervenciones que en los últimos tiempos han adquirido especial relevancia como la rehabilitación equina.

Habilidades sociales

La realidad social invita a que el veterinario gestione de la mejor forma posible sus habilidades sociales. En este sentido, se apuesta por la formación en comunicación, redes sociales, gestión e idiomas en su totalidad. Todo el programa formativo, así como las ventajas se encuentran en la Web: http://colvetcadiz.org/FORMACIONVET

Responsabilidad social corporativa

Cabe recordar que, el pasado mes de enero, COLVET Cádiz fue premiado por la Fundación de la Asociación Mutual Aseguradora (A.M.A), la mutua de los profesionales sanitarios, por su iniciativa de acción solidaria El atún sin clases, consistente en la donación de atún rojo decomisado, pescado de forma ilegal, a personas sin recursos y que, de este modo, puedan acceder a un alimento de alta calidad y en las mayores condiciones de seguridad. Precisamente esta última semana, COLVET Cádiz donó el importe de dicho Premio (5.500 euros) a los Bancos de Alimentos de Cádiz y Algeciras, en un acto en las instalaciones de Petaca Chico.