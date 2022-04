Revolución en el mundo de la estética

Desde el pasado año 2021, Jerez cuenta ya con una clínica capilar experta en tricología, implantología capilar, tratamientos de PRP y medicina regenerativa. Este complejo sanitario tiene como nombre Clínica Europa y se encuentra ubicada en el edificio Entreparques II, local 1 de la avenida de Europa frente al Complejo Deportivo La Granja.

En la clínica cuentan con lo último en medicina regenerativa y anti-aging. Los Drs. Gutiérrez y Caro se han convertido en los pioneros al sacar a la luz una línea de cosméticos; tratamientos faciales propios e individualizados para cada paciente gracias a la técnica PRP basada en la bioestimulación y regeneración celular.

Implantología capilar con técnica fue

FUE, de las siglas en inglés “Follicular Unit Extraction”, es la técnica que consiste en la extracción de unidades foliculares del cuero cabelludo de la zona donante para la realización de trasplantes de cabello. Estas unidades foliculares son agrupaciones de folículos pilosos que pueden contener hasta cuatro o más pelos.

Cuando se anestesia la zona donante, la extracción de las unidades foliculares se realiza a través de un micro-motor realizando las incisiones con la pieza denominada ‘punch’. Estos ‘punch’ tienen un diámetro de grosor muy fino, menor a un milímetro, lo cual permite la cicatrización de la piel en pocos días.La técnica de extracción de implantes capilares FUE es mínimamente invasiva, ya que no supone ningún tipo de riesgo para el paciente. Los orificios resultantes cicatrizan en un plazo aproximado de entre 4 días y una semana. Éstos serán totalmente imperceptibles tras su cicatrización, asegurando así el mejor resultado posible.

Medicina regenerativa

En Clínica Europa también son expertos en medicina regenerativa a través de la bioestimulación celular con PRP y células mesenquimales, siendo la primera opción su tratamiento estrella.

Se trata de una técnica novedosa (dentro de la medicina regenerativa) gracias a sus beneficios, su eficacia contra la alopecia y el envejecimiento cutáneo. Las siglas de PRP provienen de “plasma rico en plaquetas”. Este se obtiene de una forma similar a una analítica rutinaria; para conseguir el PRP del paciente, se debe hacer una extracción de sangre para que posteriormente, ésta sea procesada separando todos sus componentes. Uno de estos será el PRP, que obtendremos para infiltrar la zona de la piel o el cuero cabelludo que se quiera tratar.

El objetivo de esta técnica es usar las sustancias regenerativas, reparadoras y rejuvenecedoras de este componente sanguíneo que ayudará a sanar y/o mejorar los tejidos.

Se trata de un tratamiento autólogo, y puesto que al ser un componente que proviene del paciente, no produce reacciones alérgicas ni rechazo. Dicha técnica es de carácter ambulatorio y no precisa de ingreso hospitalario por ser mínimamente invasiva.

Mesoterapia capilar

La mesoterapia capilar es otra de las técnicas que se puede encontrar en esta clínica. Esta se basa en potenciar la regeneración del cabello a través de la administración de un cóctel vitamínico enriquecido con nutrientes, coenzimas y oligoelementos específicos.

El objetivo de este tratamiento es conseguir optimizar el pelo mediante la estimulación de su crecimiento y vitalidad, que se traduce en el aumento del grosor y densidad capilar, logrando un pelo más fuerte y sano (aumentando el número de cabellos en fase de crecimiento alcanzando una mayor cantidad).

El tratamiento solo se realiza por prescripción médica y bajo la supervisión de los Drs. Gutiérrez y Caro, que serán quienes pauten, gracias al diagnóstico del paciente, el tratamiento más adecuado.línea propia de cosméticos

Esta clínica se posiciona como el centro de implantología capilar, medicina regenerativa y estética, precursor en sacar al mercado una gama propia de tratamientos faciales, corporales y capilares, con amplios beneficios, que parten de los propios componentes del PRP de cada paciente, haciendo que nuestra cosméticas sea a su vez un tratamiento exclusivo.

El paciente será valorado previamente por los doctores que examinarán su piel y diagnosticarán sus necesidades o carencias, elaborando así los productos más adecuados de cosmética bioestimuladora celular. Estos productos están enriquecidos con PRP y factores del crecimiento que proceden del propio paciente, evitando con ello la posibilidad de rechazo o reacción alérgica cutánea.

Los resultados son altamente ventajosos. Conseguirás revitalizar la piel, minimizar las pequeñas arrugas, intensificar la piel afinada, otorgar luminosidad, combatir la flacidez y atenuar los signos del envejecimiento cutáneo.

Acupuntura, terapia GUA SHA, Cupping y medicina integrativa

En clínica Europa se realizan tratamientos de medicina alternativa, complementando la cartera de servicios, ya que gracias a su versatilidad y variados procedimientos, nos permite aplicarla a una gran cantidad de patologías. Estos tratamientos son realizados por un profesional titulado.

Cabe destacar el tratamiento para la obesidad, realizado mediante acupuntura, acelerando el metabolismo, reduciendo la ansiedad por la comida y eliminando la retención de líquidos.

También disponen de una terapia, poco conocida, como es la moxibustión japonesa, una alternativa para los pacientes con fobia a las agujas, en la que mediante la combustión de hierbas medicinales se obtienen resultados equivalentes a los de la acupuntura tradicional.

Medicina estética

Dicha clínica cuenta también con un amplia cartera de servicios estéticos y de belleza, de los cuales pueden beneficiarse los pacientes a lo largo de todo el año, sin diferenciar entre periodos estacionales o épocas concretas.

Algunos de los más conocidos hasta el momento son el bótox, los rellenos de labios, la rinomodelación con ácido hialurónico o los hilos, entre otros.

Clínica Europa cuenta con grandes profesionales de la medicina estética, quienes realizan un estudio médico individualizado y personalizado a cada paciente, para que puedan elegir entre los diferentes tratamientos que disponen en el centro.

En Clínica Europa encontrará la solución a sus problemas. Las mejores técnicas en las mejores manos, porque su salud y bienestar es nuestra prioridad.

Póngase en nuestras manos y saque su mejor versión.

“Buscamos el bienestar de los pacientes”

Al igual que su compañero, el Dr. Manuel Caro, el Dr. Antonio Gutiérrez es uno de los socios de Clínica Europa. Como director médico del centro, asegura que “no sería nada sin su equipo”. La Clínica Europa se encuentra desde el pasado mes de septiembre de 2021 en el Edificio Entreparques II de la avenida de Europa mejorando la calidad de vida de los pacientes que tienen como objetivo sentirse bien consigo mismo.

-¿Cuál es su trayectoria profesional hasta hacer realidad la Clínica Europa?

-La verdad es que he tenido una trayectoria profesional bastante variopinta. Comencé en un servicio de urgencias en un pueblo de la Sierra de Cádiz y estando allí me surgió la oportunidad de estudiar Cirugía en el extranjero, en el Hospital Saint-Luc de Bruselas. Tras esta experiencia, decidí volver a España. Habiendo realizado desde mis inicios como mínimo un máster o experto universitario al año, me he formado en coloproctología, cirugía colorrectal (aprendiendo y ejerciendo junto al Dr. Gutiérrez Martínez), fitoterapia, rehabilitación del suelo pélvico, medicina tradicional china (acupuntura y moxibustión), tricología y medicina estética entre otras materias. Tras todo este proceso, trabajé como coloproctólogo además de en Clínica Beiman, sitio en donde conocí a mi mentor, el Dr. Alberto Gorrochategui, quién me animó a conocer el mundo de la implantología capilar.

-Hablas del Doctor Gorrochategui como tu 'mentor' y amigo ¿Por qué?

-Alberto es un gran dermatólogo que lleva más de 30 años dedicándose a la implantología capilar y a la investigación. De él he aprendido mucho tanto como médico, como investigador y como persona; es un gran profesional.

-¿Cómo surge la idea de montar la Clínica Europa?

-Diversos factores hicieron que decidieras dar a mi vida un giro de 180º. Dejé mi puesto de trabajo y me centré en dedicarle más tiempo a mis pacientes y hacer las cosas de otra manera. A raíz de esto, recuperé el contacto con mi actual socio, con el que comparto más de 20 años de amistad, el Dr. Manuel Jesús Caro Tinoco, que estaba embarcado en este proyecto y me propuso formar parte de él.

-¿Por qué implantología capilar?

-A los 16 años comencé a perder pelo, siendo diagnosticado de alopecia androgenética. Con esa edad, comenzar a perder pelo es algo traumático. Cuando acudí al médico, me atendió en 5 minutos explicándome mi patología “por encima” y recetándome un tratamiento. Yo hice lo que hace cualquier paciente, confiar en el criterio médico y seguirlo. El médico me advirtió de algunos efectos secundarios, pero no me dijo que a las personas pelirrojas como yo, con los cambios hormonales, se les suele cambiar el color del pelo. Debido a ello y a mi desconocimiento, abandoné el tratamiento con la esperanza de recuperarlo, encontrándome hoy día con las consecuencias de ello, una alopecia muy marcada y sin haberlo conseguido.

Todo ello me motivó para evitar que a mis pacientes les ocurriera lo mismo que a mi, por eso me especialicé en esta rama de la medicina estética; decidí dedicarle a mis pacientes el tiempo y los cuidados necesarios.

-¿Cómo funcionáis en Clínica Europa?

-Aunque en Clínica Europa todo el procedimiento está supeditado al criterio médico de nuestros doctores, nuestro personal tiene una labor muy importante. Somos un gran equipo. Todos formamos parte de una cadena en la que hasta el eslabón más pequeño es esencial. Mi personal de quirófano son mis pies y mis manos; mi personal de recepción mi memoria externa. Sin mi equipo no podría hacer nada. Todos cumplen su papel, no hay nadie que sea más que nadie. Aunque la tarea a llevar a cabo por médico sea la de operar, sin mi equipo ni el Dr. Caro ni yo haríamos absolutamente nada.

-¿Cuál es su prioridad cómo personal sanitario en Clínica Europa?

-La generación de conocimientos en sus facetas de investigación, desarrollo e innovación. El constante estudio de las patologías y el desarrollo de terapias más efectivas es uno de los objetivos que tenemos para priorizar el bienestar y mejoría de nuestros pacientes.

Otra de estas prioridades, para con ellos, es que no tienen que tener dolor durante la intervención, el postoperatorio ni en los tratamientos. La cirugía capilar y la medicina estética no es solo física, sino una medicina que trata en cierta manera la percepción que tenemos de nosotros mismos así como la que tienen los demás. Al mejorar esta “autoimagen”, la calidad de vida del paciente mejora.

-¿Qué hace única a la Clínica Europa?

-Cuando vienen a la consulta para solicitar información, siempre se les pregunta por sus expectativas, ya que intentamos cumplirlas. Se les anima a que vayan a otras clínicas y centros a preguntar. ¿Por qué? Porque si vuelven con nosotros querrá decir que hacemos bien nuestra labor. Siempre se les pregunta cuánto saben de su patología y en caso de necesitar más información, para eso estamos nosotros. En nuestra agenda, las citas de mis pacientes duran una hora, porque a mí en mi momento no me la dedicaron.

-¿Cómo se crea el equipo médico del centro?

-El equipo médico de Clínica Europa está formado por El Dr. Manuel Jesús Caro Tinoco, la Dra. Ana Canto Rendón, el Dr. Bchara Mosa y yo. La relación que nos une es que todos somos compañeros de Facultad. Manuel, como te comenté al principio de la entrevista, me propuso la idea y creamos la clínica. En su momento, tanto Manuel como yo decidimos dedicarnos a la implantología, la tricología y la medicina regenerativa, por lo que se incorporaron al equipo a dos grandes profesionales del sector como son la Dra. Canto y el Dr. Mosa. Ellos se dedican a la parte de la medicina estética.

-Clínica de medicina estética pionera en sacar a la luz su primera línea de cosmética ¿Cómo nace la idea?

-Esta idea nace por la necesidad de los pacientes de que sus cosméticos no solo mejoren su apariencia, sino que produzcan una revitalización de su piel, haciéndola más saludable. El proceso es muy sencillo: se le realiza una extracción de sangre al paciente y ésta se envía al laboratorio. Allí se extrae el PRP (plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento), se procesa, se estabiliza y se aplica a una serie de productos cosméticos. Dichos productos son exclusivos de cada paciente.

-¿Cuáles son los beneficios del PRP?

-El PRP tiene múltiples beneficios; en nuestra clínica se aplica a nivel capilar, facial o corporal. Se puede decir que a día de hoy son el “Gold Standard” de los tratamientos “anti-aging”.

Este producto es exclusivo de cada paciente, por lo que está totalmente contraindicado para otra persona. Es un producto “biológico” que debe mantenerse a una temperatura refrigerada y tiene una duración de hasta cinco meses.

-¿Puede convertirse el PRP en parte del tratamiento postoperatorio de una intervención de injerto capilar?

-Por supuesto y, además, es recomendable dado que entre sus beneficios se encuentra la mejora en la cicatrización postquirúrgica, aportándole mayor vigor y ayudando al crecimiento capilar. No obstante, cualquier persona puede aplicarse PRP, tanto intradérmico (a través de la mesoterapia) como a través de cosméticos, en función del gusto del paciente. Lo importante del producto es el PRP, y lo que hacemos es vehiculizar, a través del cosmético, para que se pueda aplicar de una forma sencilla. Aun así, todos nuestros productos son de grado farmacéutico.