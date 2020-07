“Queremos globalizar en mayor medida nuestros servicios”

-La crisis producida por esta pandemia que aún sufrimos producida por el coronavirus nos ha afectado como a todos, en mayor o menor grado. Al ser empresa catalogada de trabajo esencial quizás en menor medida, pero con escaso margen de tiempo hemos tenido que implementar y adecuar nuestro sistema al teletrabajo. Además, hemos sido muy cuidadosos con la protección a nuestros empleados. De igual manera, hemos seguido dando los servicios habituales a nuestros clientes, que en mayor medida desempeñamos en la cadena alimentaria. No hemos parado ni un instante para mantener la calidad que nos define y caracteriza. Hemos continuado dando servicio en el Puerto de Cadiz, suministrando en gran parte a las Islas Canarias. Es cierto que el impacto en el Puerto ha sido menor que en otros, pero evidentemente hemos notado de una manera considerable los efectos negativos que ha generado esta crisis sanitaria de la que espero salgamos más pronto que tarde.

-Tenemos varios fines en este sentido. En primer lugar, seguir mejorando en nuestros servicios de esta manera mas globalizada en otros puertos. También estamos apostando por invertir en nuevos sistemas informáticos que puedan mejorar en lo posible nuestro desempeño y nuestro trato con los clientes. De igual modo,estamos inmersos en la ampliación de nuestro proyecto mas globalizado para tener, como he comentado con anterioridad una mayor amplitud y, por ende, poder darle nuestro servicio a un mayor número de clientes.

Sobre la empresa

González Gaggero SL. es una empresa con sede en Cádiz y en Algeciras. La sede de Cádiz está dirigida por Juan Luis Gómez, quien lleva más de 25 años trabajando en la plataforma capitalina. Ofrecen soluciones urgentes, eficientes y a medida de los proyectos del perfil de cada cliente. Lo consiguen con un servicio 24 horas, 365 días al año y con unas amplias instalaciones donde disponen de los equipos y medios más vanguardistas y actualizados del mercado. En los servicios aduaneros gestionan todo tipo de declaraciones aduaneras, así como gestiones anexas a dichos envíos: exportaciones, importaciones, tránsitos, despachos de regímenes especiales RAE (RPP, RPA, etc.), gestión y despacho de mercancías, además de otro tipo de servicios. Asimismo, González Gaggero es especialista en la gestión aduanera de tráfico de textil, dominando todas sus diferentes vertientes (ETT, RPP, RPA, etc). Tanto es así que ofrecen una solución integral a tráficos tan complicados con es el RPP (Régimen de Perfeccionamiento Pasivo), el cual permite utilizar tejidos de origen NO CEE en la confección de la prenda con las consecuentes ventajas comerciales, liquidando IVA y arancel, solo por la mano de obra del taller. En este procedimiento intervienen varios organismos como Secretaría de Estado de Comercio y Aduanas. Para ello se debe solicitar documentación y autorización expresa, a ambos organismos, así como tener un sistema informático de control aprobado por Aduanas.