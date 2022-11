El jerezano Manuel de la Curra lleva la zambomba de Jerez a Torremolinos

La zambomba de Jerez hace tiempo que traspasó fronteras hasta el punto de convertirse en un elemento fundamental en muchas localidades andaluzas y españolas. Evidentemente, en esta 'cruzada' han hecho mucho los propios artistas jerezanos, que han llevado con orgullo esta manifestación etnomusicológica.

Uno de ellos es el cantaor Manuel Chacón Carrasco 'Manuel de la Curra', afincado en Málaga desde hace años, pero todo un embajador del arte del barrio de Santiago, de donde procede, en tierras costasoleñas.

Su última apuesta es un espectáculo navideño titulado 'Navidad en casa de Mama Curra', un montaje que está dedicado a su abuela, Tía Curra, y en el que ha depositado muchas esperanzas. "La verdad es que muchas veces me dan ganas de tirar la toalla porque es muy complicado llevar a cabo una cosa así, pero bueno, se me quita todo cuando hablo con mumá Curra y me dice 'venga niño, ¿cuándo me recoge el coche pa irme para Málaga?'".

El objetivo de este espectáculo, dirigido por el cantaor jerezano, no es otro que intentar plasmar "sobre el escenario la Navidad que he vivido siempre en casa, en Jerez", y para ello se rodeará de importantes artistas invitados como Diego Carrasco, Israel Fernández, Rosario Heredia y Maloko Soto y por supuesto, mumá Curra.

Francisca Soto Monge pertenece a las varias de las dinastías más señeras del flamenco de Jerez, no en vano, por sus venas corre el linaje de los Terremoto, de los Sordera y Paco La Luz, y es heredera de una forma distinta y única de concebir el baile. Su madre, La Tita, era hermana de Fernando Fernández Monge 'Terremoto de Jerez'.

Fue Manuel Morao quien la subió por primera vez a un espectáculo, y a partir de ahí ha bailado en los mejores escenarios, desde la Bienal a la Fiesta de la Bulería, y ha compartido experiencias con artistas de la talla de Manuela Carrasco, Moraíto o Diego Carrasco, por citar a algunos.

Ahora tomará parte en este espectáculo que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos a partir de las 20 horas.

Además, completan el elenco Virginia Gámez, Antonio Luque, Canito, José Manuel Fernández, Salvador Bermúdez, Francis Bonela, Delia Membrive, Ángel Flores, Aroa Soto y Rocío Soto. A la guitarra estarán Rubén Lara y Nane Lucas, y a la percusión Juan Manuel Lucas.