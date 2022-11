La Real Escuela realizará el día 10 de diciembre su clásico 'Espectáculo de los Reyes Magos'

El guadarnés de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha sido el escenario elegido este lunes 28 de noviembre para la presentación del cartel de la gala especial que la institución va a dedicar a la causa de los Reyes Magos el próximo sábado 10 de diciembre.

El ‘Espectáculo de los Reyes Magos’ se celebrará a las 12 del mediodía y las entradas tendrán un coste de 10 euros. El director de la Real Escuela, Jorge Ramos, ha señalado que "hay varios hitos especiales para nosotros, uno es la gala de nuestros alumnos cuando finaliza el periodo académico; otra es la gala benéfica que dedicamos a las asociaciones que elige el Ayuntamiento por su especial vinculación con la ciudad; y, ya para terminar el año, es una larga tradición que la Real Escuela colabore con los Reyes Magos dedicándoles un espectáculo con el objetivo de que todos los niños y niñas de Jerez tengan sus juguetes el 6 de enero”.

Ramos concluyó animando a todos los jerezanos a que el día 10 de diciembre “vengan a la Real Escuela y saquen su entrada para una gala que es tan especial por el fin que tiene”.

En nombre de los Reyes Magos de Jerez tomó la palabra Javier Benítez, quien agradeció a la Real Escuela que siempre haya estado a lado de sus Majestades de Oriente. “Este evento es para nosotros importante y entrañable”, indicó, “y vamos a intentar que sea un espectáculo familiar, que vengan muchos niños con sus padres”.

Para los Reyes Magos y sus representantes, la Real Escuela “es un icono de la cultura jerezana”, añadió Benítez, quien animó también a todos a acudir a este espectáculo "y seguir disfrutando después en el centro de las zambombas y de todo lo que ofrece nuestra Navidad”.

El fundador y patrono de la Real Escuela, Álvaro Domecq, reconoció por último que “yo he sido Rey Mago en Jerez y en Sevilla, y este este espectáculo es una gran ilusión”

Puntos de venta

Las entradas para el 'Espectáculo de los Reyes Magos' se pueden adquirir al precio de 10 euros de manera anticipada en varios puntos de venta: Taberna Jerez (plaza del Arenal, 16), Licojerez (c/ Córdoba, 22), Secovisa (Parque Empresarial, c/ Investigación, 2), Mimuchi (c/ Honda, 9) y Bambú (Parque Empresarial, avenida de la Ilustración).