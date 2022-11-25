Guía de Navidad en Cádiz 2022

Índice de Villancicos para las Zambombas

  • Un listado con los 25 villancicos más populares en las Zambombas, pincha sobre el que quieras para leer la letra al completo

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  1. UNA PANDERETA SUENA
  2. VENTE PA JEREZ
  3. MARÍA TIENE LOS CUARTOS
  4. IBAN CAMINANDO
  5. CAMINA LA VIRGEN PURA
  6. LOS CAMINOS SE HICIERON
  7. CALLE DE SAN FRANCISCO
  8. EL CARBONERO
  9. ESTANDO LA MICAELA
  10. MADROÑOS AL NIÑO
  11. SI EL RÍO DE CARTUJA
  12. TIENE QUE TIENE
  13. LERU-LERU
  14. ENTRÉ EN EL JARDÍN DE VENUS
  15. EL CURA NO VA A LA IGLESIA
  16. TU CARITA DIVINA
  17. VAMOS PASTORES, VAMOS
  18. LAS CASAS DEL NACIMIENTO
  19. MARE EN LA PUERTA HAY UN NIÑO
  20. LOS QUINTOS MARE
  21. LA VIRGEN COMO ES GITANA
  22. ESTANDO UN CURITA
  23. LOS PEREGRINOS
  24. TIN, TIN CATALINA
  25. MARINERITO RAMIRÉ