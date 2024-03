“Nos regimos por la profesionalidad. Nos interesa atender bien, dar buen servicio y los resultados”

Situada en La Línea, la Clínica Universal es el único centro del Campo de Gibraltar que cuenta en su cartera de servicios con la cirugía capilar. La doctora Rocío Rodríguez García, experta en este campo de la medicina y la tricología, se encuentra al frente de este departamento, que comenzó a funcionar en el mes de septiembre.

–¿Cuáles son las patologías más frecuentes en su consulta?

–Las más comunes son las alopecias androgénicas, tanto femeninas como masculinas, las alopecias frontales fibrosantes y la alopecia areata. Hay muchas más, pero estas son las más habituales.

–¿Cómo funciona el servicio de tricología y cirugía capilar?

–La primera consulta, ya sea por motivo de problemas de cabello o con intención de realizarse una cirugía, es totalmente gratuita. En esta, exploramos a la persona, le hacemos la historia clínica, emitimos un diagnóstico y las recomendaciones, que pueden ser pruebas analíticas o consulta con otro especialista, por si existen enfermedades relacionadas, y proponemos al paciente un tratamiento viable. Si no desea este, se va con toda su información de forma totalmente gratuita. En caso que decida empezar con el tratamiento, tendrá que abonar la consulta y se comenzaría a trabajar con revisiones cada tres meses en un principio, puesto que las enfermedades relacionadas con el pelo son lentas en presentar y lentas en recuperar, por eso las consultas son espaciadas.

–¿Qué tratamientos proporcionan?

–Dependiendo del tipo de enfermedad, puede ser oral, que se realiza a través de fórmulas magistrales. Este puede ir acompañado de la mesoterapia, que puede hacerse con fármacos o plasma. Trabajamos solo con tratamientos que tienen un aval científico y, en la actualidad, solo existen estos.

En cuanto a la cirugía capilar, cabe señalar que acudimos a ella cuando se llega tarde para tratar el cabello. Entonces, la única solución es el trasplante.

–¿Qué garantías ofrecen?

–Podemos garantizar con un 90% que las cosas van a ir bien. Esto se debe a que hacemos un buen cribaje. Y es que no a todo el mundo se le recomienda cirugía. Por ejemplo, se dan casos en que no se tiene pelo suficiente y se acude al tatuaje, ya sea por completo o como tratamiento complementario.

¿Qué diferencia a Clínica Universal?

–En Clínica Universal, todo es muy personalizado y nos regimos por la profesionalidad, lo que nos interesa es atender bien, dar buen servicio y los resultados.

También nos diferencia la honradez, a quien no le podamos garantizar éxito o cumplir las expectativas realistas que tienen no le damos falsas esperanzas, quien vemos que no va a dar resultado no lo tratamos.

www.clinicauniversal.es

Teléfono: 956095955