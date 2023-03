Audiología Integral Cádiz: tras 40 años de actividad continuada, toma el relevo una nueva generación

Hablamos con María Bernal, Audióloga titulada y Perito judicial con una amplia formación en el mundo de la Audiología, especializada en Audiología Infantil, Atención Temprana y Educación Especial, comienza una nueva etapa.

–¿Cómo se consiguen 40 años de actividad y continuar innovando?

–La formación continuada es fundamental. El mundo de la Audiología avanza a pasos agigantados con constantes nuevas tecnologías y plataformas de trabajo, además del reciente florecimiento de la investigación en este campo. Esta formación, junto con la experiencia aprendida de mi padre y la incorporación de nuevos equipos referentes, es lo que nos permite continuar avanzando y ser innovadores.

–En cuestión de nuevos equipos, ¿qué habéis incorporado?

–Como especialistas en Audiología infantil, hemos adquirido un equipo videodigitalizado para la realización de la audiometría conductual en niños, siendo el nuestro el único centro que dispone de él en todo el territorio andaluz. Tenemos también un nuevo equipo de última generación analizador de audífonos. Además de los equipos de otoemisiones y potenciales evocados actualizados.

–¿Son los nuevos equipos suficientes para la evaluación audiológica?

–Rotundamente no. Se necesitan conocimientos y experiencia. El trabajo de campo es fundamental para el diagnóstico de problemas audiológicos. No solo consiste en conocerlo, sino que es necesario conocer al paciente, su contexto, sus problemas añadidos, etc. de forma que el resultado sea óptimo y, sobre todo, individualizado según su problema audiológico.

Es totalmente necesario, para realizar la compatibilización acústica, realizar la batería completa de pruebas audiométricas, que son las que nos darán las pautas de seguimiento, siendo imposible evaluar audiológicamente al paciente con una simple audiometría gratuita.

–Se hace cada vez más frecuente la venta online de “audífonos” o el préstamo de los mismos durante un periodo de prueba.

–Evidentemente, no deja de ser una estrategia de marketing para aumentar la venta de audífonos. En nuestro centro, al objeto de ofrecer la máxima calidad y garantías, no participamos de esta práctica, más si tenemos en cuenta que según la normativa vigente higiénico-sanitaria, no puede llevarse a cabo.

–¿Cualquier prótesis auditiva es apta para cualquier problema de hipoacusia?

–Una vez más, rotundamente no. Cada prótesis dispone de una serie de prestaciones electro-acústicas y acústico-automáticas que una vez reguladas son específicas para cada paciente. De ahí la necesidad de realizar los distintos estudios (audiométrico, audiológico y audioprotésico), que nos permitan seleccionar, evaluar y programar el audífono a las características de la pérdida auditiva.

–¿Cómo se consigue eso María?

–Conociendo y manejando con fluidez las distintas metodologías de adaptación. En nuestro caso, utilizamos una metodología propia, creada por mi padre, la cual permite ajustar, programar y evaluar de forma objetiva y científica el pronóstico y eficacia de las prótesis previo a su adquisición, lo que supone una alta dedicación y tiempo para obtener resultados óptimos.

Esta metodología, nos permite, además, conocer si una prótesis adquirida previamente cumple con los requisitos audiológicos de acuerdo a la pérdida auditiva, con lo cual estamos en posición de poder ofrecer una segunda opinión.

– ¿Cómo garantizáis la eficacia de una prótesis?

–La metodología que empleamos nos permite conocer la eficacia protésica de forma objetiva y científica, sin tener que dejar las prótesis en prueba, no basándonos en la apreciación subjetiva del paciente que, en la mayoría de las ocasiones induce a errores de compatibilización, alargando o paralizando por completo el proceso de adaptación, llevando al paciente a abandonar las prótesis en un cajón. Llevar a cabo esta metodología de forma completa, es lo que nos permite proporcionar al paciente calidad, confianza, fiabilidad y garantías.

–Los usuarios de audífonos se quejan de no entender en entornos ruidosos, ¿por qué?

–El problema de la falta de entendimiento de las conversaciones cuando hay mucho ruido de fondo se suele achacar a que hay mucho ruido y no tiene solución. Sin embargo, hemos puesto en funcionamiento una nueva técnica que consiste en que, mediante una programación específica de las prótesis, se consigue oír igual por los dos oídos independientemente de la pérdida de cada uno, o lo que es lo mismo, conseguir la audición simétrica y estereofónica. Solo así, logramos mitigar el efecto del ruido en la escucha de las conversaciones, además de mejorar los problemas de localización espacial de los sonidos.

–María, otro problema muy común es el de los acúfenos.

–El problema de los acúfenos es tan frecuente como desconocido. Es un problema discapacitante con la creencia de que no existe solución para ello. Si bien es cierto que su tratamiento es difícil, con una buena evaluación con las pruebas pertinentes acufenométricas, podemos valorarlo y emitir un pronóstico que en ciertos casos podrá ser efectivo.

–¿Esas pruebas son sencillas?

–Son relativamente sencillas para quien las conoce y maneja, pues con ellas se pretende tener clarividencia sobre el tipo de acúfeno, su intensidad, su frecuencia, el grado de incapacidad que produce y la inhibición residual.

No entraña una severa dificultad para el paciente, ya que no requiere de acciones cruentas, aunque sí requiere tiempo, experiencia y conocimiento por parte del audiólogo.

–¿Podemos decir, María, que el alumno supera al profesor?

–Se intenta, aunque es difícil. Si bien es cierto que los conocimientos teóricos son amplios, poco a poco vamos igualando en experiencia.

Estoy en permanente formación continuada. Esto me ha llevado a realizar los estudios pertinentes para titularme como Perito Judicial en Audiología Protésica. En esto supero a mi padre.

–¿Cuáles son tus próximos objetivos profesionales?

–Estoy muy interesada en formarme en evaluación y tratamiento de pruebas vestibulares en adultos y niños, ya que existe una alta relación entre los problemas auditivos y los problemas vestibulares.