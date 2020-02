El valor de la excelencia educativa en El Altillo School

Con las miras siempre puestas en la felicidad y la motivación de sus alumnos, en su aprendizaje Amazing Learning, con su extraordinario equipo de docentes, con las metodologías más reconocidas internacionalmente y con unas instalaciones punteras, entre las que desde el pasado septiembre destaca el flamante y nuevo edificio de Educación Infantil Early Years para disfrute de los más pequeños, Laude El Altillo School presume de ser mucho más que un colegio.

Laude El Altillo School consolida un año más el pujante proyecto educativo que ofrece a alumnos de 1 a 18 años basado en su sobresaliente calidad, su constante innovación en el aprendizaje y en la fuerza del trilingüismo, un proyecto educativo sinónimo de dinamismo y excelencia y que con dos décadas de éxito en la provincia de Cádiz refrenda el enorme trabajo y las fortalezas del modelo de enseñanza de este colegio jerezano que prepara a alumnos durante todo el currículum escolar y que inspira en ellos una proyección internacional gracias a sus altas competencias en español, inglés y francés desde que están en los cursos más tempranos hasta su salto a la Universidad.

Una visión educativa trilingüe que, gracias al eficiente trabajo conjunto de sus profesores nativos, hace posible que los alumnos alcancen al menos los niveles C1 o C2 de inglés y del B2 en francés en las titulaciones oficiales de Trinity College, Cambridge University y DELF – Diploma de Estudios de la Lengua Francesa, reconocidas en todo el mundo.

Del mismo modo que sus extraordinarios resultados curso tras curso en las Pruebas de Acceso a la Universidad con el 100% de alumnos presentados aprobados y con altísimos porcentajes de calificaciones que abren la puerta de entrada a sus alumnos en las titulaciones más demandadas y en las más exigentes Universidades de prestigio.

Los deportes, con una particular atención al ajedrez, disciplina en la que el centro es pionero en España, así como las nuevas tecnologías conforman también el sello de identidad de Laude El Altillo School, con una autoexigente revisión de las metodologías educativas en el propósito continuo de avance y mejora, lo que le lleva a ser el primer colegio de España en contar con un FabLab, un laboratorio de fabricación digital en el que los alumnos aprenden y disfrutan creando gracias al diseño 3D o elaborando digitalmente piezas y componentes, así como programando e iniciándose en el atractivo universo de la robótica.

Asimismo, el colegio pertenece a la red mundial de Eco-Schools que fomentan el cuidado del medio ambiente y que hace que desde las edades más tempranas sus alumnos adquieran una personalidad sensible a la concienciación por la conservación del planeta. Del mismo modo que la integración en su proyecto educativo de la Acción y Servicio Comunitarios con múltiples eventos y tareas de cooperación, ayuda y voluntariado en las que los alumnos vuelcan su pensamiento crítico, sus valores humanos y sus inquietudes sociales.

Especialmente destacan este curso, por una parte la creación de los Educational Talks y los Workshop Families con una sobresaliente aceptación por parte de padres y madres y que vienen a refrendar la extraordinaria implicación de las familias en el proyecto educativo del colegio, y por otra parte la implementación del Sistema Británico de las Casas, un modelo que propicia e impulsa las acciones de los alumnos en la mejora de la comunidad y de su entorno local y global organizándolos en diferentes casas que compiten en sana rivalidad por destacar en la colaboración y en la ayuda a los demás, lo que al mismo tiempo amplia el sentido de pertenencia de los alumnos a su colegio, a Laude El Altillo School.Talleres de Teatro, Competiciones de Debate y Habilidades Comunicativas en distintos idiomas, que mejoran la oratoria y la confianza para hablar en público en diferentes contextos y países, o los intercambios educativos con Estados Unidos, Francia o Canadá son también una marca propia de Laude El Altillo School en su filosofía de educación internacional.

No en vano las instituciones educativas de mayor reputación acreditan la excelencia de Laude El Altillo School, como es el caso de la WASC (Western Association of Schools and Colleges), el International Primary Curriculum o el Middle Years Programme para la ESO, sin olvidar la posibilidad de cursar, junto al español, el Programa Diploma del Bachillerato Internacional, del que es el único colegio autorizado en Jerez. Laude El Altillo School, una garantía de excelencia y de éxito humano y académico.