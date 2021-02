Aprendizaje y grandes valores en Sotogrande International School

Situado en una hermosa zona residencial, considerada una de las más bonitas de la Costa del Sol por su vegetación exhuberante, su pintoresco puerto deportivo y por su atractivo litoral, el colegio y residencia Sotogrande Internacional School ofrece el programa de Bachillerato Internacional desde los 3 hasta los 18 años, además de programas especiales para deportistas de élite.

Asimismo, SIS ha contribuido a crear una comunidad apasionada por el aprendizaje que se encuentra volcada en los valores y, de hecho, su objetivo es crear experiencias de aprendizaje llenas de magia, que abran las mentes de los alumnos a nuevas experiencias y estrategias de enseñanza. Su propósito es educar y desarrollar a personas que se conviertan en ciudadanos globales, que sean tan conscientes de sí mismos como del mundo que les rodea. Para ello, el colegio les brinda oportunidades para que desarrollen sus propios talentos y encuentren su auténtica voz, ya sea en el campo académico, en el deportivo, en lo artístico o en proyectos de aprendizaje.

Apple Distinguished School

Sotogrande International School ha sido el primer colegio de España acreditado como un Colegio Distinguido de Apple. Esta designación que se otorga a colegios que cumplen con los criterios de innovación, liderazgo y excelencia educativa y demuestran una visión clara de ambientes de aprendizaje ejemplares. El colegio ha implantado un programa de iPad 1 a 1 en primaria, lo que permite a los alumnos más pequeños explorar la tecnología y elegir diferentes formas de capturar su aprendizaje y un programa de MacBook 1 a 1 en secundaria, que les permite desarrollar más sus habilidades y aprender sobre los programas de nivel industrial a través del currículo. Todo el personal docente y las aulas están totalmente equipadas con la última tecnología de Apple y el colegio cuenta con cuatro laboratorios Mac y otras áreas compartidas equipadas con Mac minis, lo que permite a los alumnos y profesores ser creativos y explorar el aprendizaje de una manera interactiva y diferente.

Actividades extraescolares

El colegio ofrece una gran variedad de actividades extraescolares dentro y fuera del centro: deportes (karate, gimnasia artística, frisbee, fitness, esgrima, mindfulness y yoga, natación, tiro con arco, rugby, danza, baloncesto, fútbol, tenis, golf…), artes (club de costura, clases de música, artes plásticas, producción de música electrónica, fotografía, banda, coro etc.), enriquecimiento curricular (apoyo matemática y ciencias, ecoescuela, club de juego de estratégia, técnica de estudio, lectura compartida, club de planificación, kid’s club radio, apoyo matemáticas, apoyo ciencias, scouts etc.) y ciencias e informática (robótica, apoyo biología, premios de ciencia etc.).

Elite Sports Programme

Sotogrande International School trabaja en asociación con academias deportivas, para ofrecer un exclusivo programa que fomenta las altas exigencias a las que se enfrentan los jóvenes y talentosos deportistas. El programa Elite Sports está especialmente diseñado para alumnos que destacan a nivel deportivo en Golf, Tenis y Polo.

El primer nivel lo forman los alumnos Future Champions, que una vez alcanzada la preparación adecuada pasarán al siguiente escalón, Junior Champion. Finalmente alcanzarán el nivel superior o Elite. El objetivo es preparar y guiar al alumnado deportista para el acceso a las universidades y que puedan conseguir una beca.

Top Global IB School

SIS ha sido reconocido por la consultora especializada Education Advisors Limit entre los 100 mejores colegios IB (Bachillerato Internacional) del mundo gracias a los excelentes resultados obtenidos por sus estudiantes. La promoción de 2020 obtuvo un promedio impresionante de 36 puntos, frente al promedio mundial del 29,9.