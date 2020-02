Silvia Vargas Romero, “No valoramos positivamente el trabajo de la Junta de Andalucía”

¿Cuántos centros concertados hay en provincia de Cádiz?

–La red de centros concertados de la provincia de Cádiz está formada por unos 90 centros, que suponen algo más del 17% del sistema educativo público andaluz en esta provincia.

Han venido reivindicado la equiparación salarial con sus compañeros de la escuela pública. El actual Consejero dijo avanzar en este tema. ¿Ven cumplidos sus compromisos?

–El profesorado de los centros concertados andaluces recibe directamente de la Consejería las retribuciones y estamos en permanente lucha para conseguir una total equiparación salarial. En este sentido el consejero Imbroda nos anunció el otoño pasado una hoja de ruta que aún no se ha puesto en marcha: íbamos a iniciar, en el primer trimestre, las negociaciones para establecer un complemento de formación, los llamados sexenios, sin que al día de hoy tengamos la más mínima propuesta por su parte, complemento autonómico para el resto del personal, sin que a día de hoy se haya tratado en la Mesa sectorial de la Concertada. Y para terminar con la prometida hoja de ruta, aún no desarrollada, queda pendiente también la modificación de las instrucciones que a día de hoy también se nos impone, en aspectos como la sustitución de solo16 días naturales por acumulación de lactancia, el impago de vacaciones no disfrutadas, la imposibilidad de solicitar excedencia por cuidado de un hijo tras la acumulación de lactancia y un sinfín de discriminaciones e imposiciones que no se ajustan a derecho. Por tanto no podemos tener una valoración positiva de los compromisos de la actual Consejería tras más de un año de gobierno. Es más, vamos a convocar acciones de protesta en los próximos días ante la falta de avances.

¿En qué otros aspectos se sienten discriminados los profesores de estos centros?

–En todo momento FSIE-Andalucía ha manifestado que el contenido de la Orden para el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo no es el que hubiéramos deseado y sigue solicitando que se avance en la opción de dotar a los centros de las siete horas necesarias para completar la jornada al relevista con el fin de que el jubilado parcial pueda acceder a la modalidad del 75% de reducción de jornada, como establece y permite la legislación nacional al respecto, o que al menos se deje esa posibilidad a un acuerdo entre partes, es decir, entre trabajador y colegio concertado. Además se perpetúan discriminaciones tales como el acceso del profesorado a la formación permanente, además de acceso a programas y ayudas para el desarrollo de proyectos en nuestros centros.

Hemos denunciado que la reciente convocatoria de medidas de apoyo para proyectos de investigación e innovación educativa excluye a los centros concertados y al profesorado de los mismos. Igualmente ocurre con el Programa Impulsa dirigida al alumnado de entornos socioeconómicos vulnerables o centros públicos en zonas desfavorecidas, excluyendo de nuevo a numerosos centros concertados que en la provincia de Cádiz atienden a este tipo de alumnado. También hemos solicitado a la Consejería de Educación que se iguale la baremación en la Oposiciones de la experiencia docente ejercida en cualquier tipo de centros del Sistema Educativo Andaluz pues se perpetúan los criterios injustos y discriminatorios hacia los trabajadoresde los centros privados y concertados.

¿Le preocupa la problemática de la baja natalidad, en localidades como Cádiz capital?¿Afecta a la concertada?

–Es un tema preocupante para toda la red educativa, que debía ser aprovechado para una bajada de la ratio en todos los niveles educativos y mejorar así notablemente la calidad educativa. Apoyamos firmemente el mantenimiento de todas las unidades educativas como así lo hicimos saber al delegado provincial. En Cádiz capital esperamos pronto poder reunirnos con el Ayuntamiento (hemos solicitado una reunión hace algunos meses) para poder compartir puntos de vista que eviten la confrontación y no discrimine en sus proyectos al alumnado de nuestros centros que forman parte del sistema educativo público andaluz.

¿Qué perspectivas de futuro tiene la educación en España?

–Debemos defender el consenso constitucional por encima de enfrentamientos ideológicos, de ahí el tan necesario Pacto Educativo que reclamamos los profesionales de la Educación. No es admisible para el sistema educativo que cada nuevo gobierno modifique la Ley Orgánica de Educación, a este paso se les van a acabar las siglas : ¡ahora toca la LOMLOE!

¿Ampliación o no de los conciertos a Bachillerato,FP,…?

–El día 10 de febrero se reunió la Comisión provincial de Conciertos educativos para emitir informe sobre las solicitudes de los centros para nuevos conciertos. En esa Comisión provincial FSIE defendió que se informara favorablemente sobre las solicitudes de concertación de unidades de Bachillerato y Formación Profesional, así como nuevas Aulas de Apoyo a la integración y de Educación Especial. En este sentido exigimos el cumplimiento del punto 72 del Acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos en Andalucía que estipula la implantación progresiva del Bachillerato concertado en nuestra Comunidad Autónoma.