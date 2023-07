“La liberación de la estiba traerá más flexibilidad y productividad”

En esta entrevista, el director de la empresa dedicada a la estiba Estibadora Gaditana S.L., Luis Durán Quintero, realiza un interesante y completo análisis sobre la situación que atraviesa este sector.

-Se dice que el gremio de los trabajadores portuarios es un monopolio, ¿es cierto?

-El sector de la estiba se liberalizo en 2017. Antes sí era un monopolio, pues solo podías trabajar con una empresa: la Sociedad de Estiba. Desde 2017, en que sacaron la ley para liberalizar el sector, poco a poco, se está liberalizando. En Cádiz, de las seis empresas estibadoras, hay tres que hemos ejercido nuestro derecho de salirnos del actual Centro Portuario de Empleo (CPE), lo que nos permitirá seguir contando con personal de este, pero desde fuera de él y, además, con nuestro propio personal fijo de plantilla.

-¿Pueden las empresas organizar el trabajo como en cualquier otro sector productivo del país?

-Hoy no podemos contar con nuestro personal de plantilla hasta tanto agotar el censo del CPE. Estamos dando preferencia a una ETT (el CPE) por delante de nuestro personal fijo. Eso nos impide ejercer nuestro derecho y obligación de “organizar” el trabajo. El derecho a separarnos del CPE fue decretado en abril de 2022, y su materialización se está dilatando por la fuerte oposición del sindicato mayoritario en los puertos. Llevamos 14 meses queriéndonos separarnos, y tenemos derecho legal a hacerlo; sin embargo, a día de hoy, no tenemos siquiera fecha para ello. Y es algo que no afecta a los trabajadores, porque para poder salir, hemos ofrecido la contratación de los mismos en nuestras empresas como empleados fijos, y también contratarlos a través del Centro Portuario de Empleo si no se quieren mover de ahí… pero nada.

Necesitamos el apoyo a las autoridades para que se cumpla la Ley, pues tras más catorce meses pretendiéndonos separar, el tema ya urge, al no poder planificar y organizar nuestros equipos de trabajo.

-¿Es muy complicado acceder a la profesión de estibador?

-Hasta 2017, los puestos, mayoritariamente, pasaban de padres a hijos y allegados. A partir de mayo de ese año, para poder ser estibador se debe obtener el certificado de profesionalidad correspondiente. Hay varias escuelas en España donde se puede obtener haciendo un curso de 450 horas de formación teórica y otras 400 de prácticas. Si bien, el acceso a la profesión por fin es accesible a cualquiera, estamos muy lejos de equipáranos con nuestros vecinos europeos. Por ejemplo, en Portugal, un estibador para faenas básicas (peón) se habilita en un curso de solo una semana. Los barcos en Portugal, igual que en España, siguen cargando/descargando de forma segura en los puertos… Alguien se está equivocando.

-¿Cómo ve el sector de la estiba en el futuro?

-El pasar de un monopolio a una liberalización va a traer más flexibilidad y mayor productividad. Por tanto, somos optimistas. Nuestro deseo sería poder seguir contando con los estibadores del actual CPE, entre los que hay buenos profesionales. Pero, hacerlo desde la libertad, y siguiendo siempre criterios en relación con el personal que primen el mérito, la formación y mejora continuas, la polivalencia, la productividad y la identificación de los trabajadores con los valores de la empresa relacionados con la seguridad en el trabajo, la calidad de su desempeño, etcétera.