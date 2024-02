Una escuela bilingüe para infantil y primaria

La Casa de la Luz es una escuela bilingüe de infantil y primaria situada cerca de Facinas, en el término municipal de Tarifa. Tiene una trayectoria de más de 15 años en el desarrollo de prácticas educativas innovadoras a través de diferentes metodologías activas.

Durante estos años de experiencia, la escuela ha ido definiendo un modelo de acompañamiento educativo basado en el respeto a las necesidades de desarrollo de cada etapa educativa y la escucha de sus necesidades personales para un ajuste adecuado de su ritmo de aprendizaje.

Los niños y niñas necesitan un ambiente relajado y seguro, donde se sientan confiados para explorar, investigar y abrirse al conocimiento de su entorno social y natural. En La Casa de la Luz, esto se consigue trabajando con ratios pequeñas, que facilitan la guía y la respuesta de los/as educadores/as a las necesidades emocionales y curriculares del grupo, atendiendo a cada niño/a en su individualidad.

La escuela cuenta con diferentes espacios de referencia interiores y exteriores con materiales manipulativos, experiencias prácticas y propuestas adaptadas a su nivel, donde pueden desarrollarse de forma integral en los diferentes ámbitos, físico, cognitivo y emocional.

En infantil (3 a 6 años), las niñas y niños desarrollan una base personal segura y adquieren las habilidades fundamentales en relación con su autoconocimiento, la sociabilización, el desarrollo de habilidades motrices y el desarrollo de aprendizajes cognitivos (lógica-matemática, lectoescritura,…).

La etapa de primaria cuenta con una instalación anexa, donde tres grupos de niños y niñas (Elementary 1, 6 a 8 años; Elementary 2, 8 a 10 años y Elementary 3, 10 a 12años) desarrollan sus actividades curriculares en su sala específica, con dinámicas que fomentan el aprendizaje activo, colaborativo y creativo en todas las áreas del curriculum.

Por todo ello, La Casa de la Luz está reconocida como Escuela Internacional acreditada por NEASC (New England Association of Schools and Colleges), una entidad que certifica la calidad educativa en centros situados en todo el mundo.

Al ser una escuela pequeña, existe una relación cercana entre las familias y las/os maestras/os. De esta manera, se entiende como una comunidad de aprendizaje donde se aprovecha el potencial de cada uno/a de sus integrantes.

Anualmente, se realizan dos jornadas de puertas abiertas donde se da a conocer el centro educativo y su funcionamiento.

Más información en: lighthouse@lacasadelaluztarifa.com o en Instagram @ lacasadelaluztarifa.