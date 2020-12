El roscón de Reyes, un dulce que no pasa de moda en Navidad

El roscón de Reyes es uno de los dulces navideños que se reciben con mayor ilusión. No solo por la cercana llegada de Sus Majestades los Reyes magos de Oriente. También porque es prácticamente el primer dulce que disfrutamos en el año y que además – curiosamente– tiene una duración muy determinada y corta. Desde el inicio del mes de enero hasta pocos días después de la Epifanía. Así, el roscón de Reyes es un dulce estacional pero que en ningún momento ha pasado de moda. Su historia es bastante curiosa. Dicen que el mayor promotor de este dulce fue el rey francés Luis XV. Cuenta la historia que el cocinero de la Corte, de origen eslavo, quiso agasajar al Monarca el día de la Epifanía con un roscón tradicional de su tierra, pero con una sorpresa en su interior: un medallón de diamantes que compró gracias a la colaboración de otros miembros del servicio. Mientras que la tradición se perdía en Europa del Este, Luis XV quedó encantado con el invento y se dedicaría a propagarlo, con una moneda en su interior como sorpresa, entre la aristocracia francesa y europea. Así fue como, a lo largo del siglo XVIII, llegaría a España, donde recibió una excelente acogida. Pronto la costumbre pasaría de los nobles al pueblo llano, siendo Madrid y Sevilla importantes baluartes de esta obra maestra de la repostería. Poco a poco, todo el país y sus colonias (sobre todo México) se fueron dejando seducir por su sabor único. Y así hasta llegar a nuestros días, donde se ha instaurado como el último gran dulce de la Navidad.

Los roscones más demandados son los rellenos de nata, crema o chocolate

Actualmente, podemos encontrar roscones de Reyes prácticamente de todo tipo de sabores pero la mayoría elegimos los tradicionales: sin relleno, de nata, de chocolate o de crema. Aunque parezca fácil, elaborar un roscón de Reyes tiene una gran dificultad y entre la gran cantidad de ingredientes que se necesitan para realizarlo no pueden faltar los siguientes. La levadura, porque es un bizcocho esponjoso que necesita levantar y crear una textura única que tan solo posee el roscón de Reyes: la esencia de azahar. Parece algo prescindible pero es precisamente este ingrediente el que le da su sabor tan especial. Si no estuviera incluida en la receta a buen seguro que lo notaríamos. Y por supuesto la almendra y la fruta escarchada aunque estas últimas están desapareciendo de varios roscones por la controversia existente entre fruta escarchada sí o fruta escarchada no. De igual forma, el azúcar húmeda para decorar es clave para alcanzar ese sabor tan tradicional de cada primeros de año. Pero como hemos hecho mención algunas líneas atrás, a los rellenos de crema y chocolate -quizás los últimos en incorporarse tras incluirle la nata al relleno, se están utilizando otros ingredientes que decoran o actualizan el tradicional roscón de Reyes. Hay quien le incluye cabello de ángel de relleno o hay incluso quien ha elaborado un roscón con la masa madre de chocolate. En distintos puntos de España podemos encontrar roscones con sabor a turrón de Alicante, a frutos del bosque, rellenos de crema de limón e incluso los hay rellenos de nata y crema ligeras y decorados con pistachos, nueces y demás frutos secos cargados de sabor. No debería sorprendernos si encontráramos algún día que diseñan un roscón de Reyes salado, que elimina el dulce y que buscando sus mismas texturas pudiera convertirse en un elemento más de la gastronomía navideña. Lo que es seguro es que le llamaríamos de otra manera; porque el roscón de Reyes está tan instaurado en nuestra propia Navidad que no podríamos confundirlo con imitaciones.