Saraos navideños: ‘How to party’

Distancia, mascarilla y buena ventilación debe ser un mantra grabado a fuego en nuestros corazones. Este es el año para estrujar nuestras neuronas Covid-Free y defender tu reputación de buen anfitrión.

La Invitación: se ruega confirmación

Si te ha tocado recibir en casa y para ir calentando motores, envía una preciosa postal virtual unos días antes, pidiendo respuesta de vuelta: ¡las plazas van a estar contadísimas!Es importante tener en cuenta a quién se invita y no mezclar demasiados “núcleos familiares”. Si eres un manitas con la tecnología, te recomiendo la aplicación Canvas, que de forma gratuita y muy fácil, te ayuda a crear una estupenda en pocos minutos.

Abuelit@s digitales

Aunque nos duela en el alma, puede que nos toque dejar descansar de fiestas y aglomeraciones a nuestros grandes tesoros: l@s abuelit@s. ¿Qué tal si nos conectamos con ellos por videoconferencia para demostrarles nuestro cariño?

Crea una atmósfera navideña echando mano de desechables “eco”

Porque este año no es el mejor para andar lavando y toqueteando todo, hay propuestas ecológicas y elegantes para vasos, cubiertos, servilletas que ayudan a recogerlo todo y dejarlo listo en un “plis plas”. En la mesa, distancia entre comensales, ya que vamos a ser poquitos y es una buena ocasión para lucirnos con la decoración. Para darle calidez al ambiente, no pueden faltar flores en la mesa, mejor bajitas para poder vernos las caras. Cuidados con las velas, que no sería la primera vez que una servilleta sale ardiendo en una de mis cenas.

Y llegó el día… saca tu mascarilla más elegante a pasear

Si quieres llegar a la fiesta con algo original, Joni de Carmesí Abalorios en Sanlúcar, combina las mascarillas con corbatas, pañuelos, diademas... y es que se atreve con todo. Incluso ha diseñado una especial para Papá Noel. !Si la vida te da limones, haz limonada!

La doble vida de mi termómetro con infrarrojos

Os cuento un truco que me contó un chef muy apañado: el mismo termómetro que toma la temperatura a distancia, puede servirte también para tomar la temperatura a tus guisos. Súper práctico.Pues como si de un buen solomillo se trataran tus invitados, tómales la temperatura al entrar y obséquiales con un chorrito de gel de bienvenida. “Estás al punto”.

Cuidado con los besos y abrazos

Aunque llevemos mascarilla debemos seguir siendo responsables y mantener las distancias. Pensemos en otras formas de demostrar nuestro amor sin necesidad de contacto. ¿Puedo dedicarte una canción como si fuera un abrazo virtual? Imaginación al poder.

El “cuñado covid"

Me encantó esta recomendación de Boticaria García. Para mayor seguridad, nombremos un encargado para servir el vino y comida, poner los platos y demás tareas. Este año nuestro “cuñao” favorito va a ser el encargado de cuidar de nosotros y así evitar que todo el mundo toque todo. !Un brindis por él! (o por ella, valen también cuñadas...).

Esta es tu copa, ahora y para el resto de la fiesta

Como experta en despistarme de donde tengo mis cosas, debemos ser cautelosos y mantener nuestro vaso localizado, evitando beber del de otro. Para ello, existen rotuladores lavables para marcarlos, pegatinas o anillitos que te ayudarán a identificar tu copa.

Hoy no me apetece cocinar

Si te has agotado de guisar en el confinamiento y este año has dicho “basta” de cacerolas, existen nuevas propuestas de catering para comer con los dedos, como el Finger Food de Canela y Clavo que resolverán cualquier lucha entre tus neuronas por pensar en el menú navideño.

Pista de baile “aireada"

Debe correr el aire en el salón y en todas las habitaciones, pero no se deben perder las ganas de pasarlo bien. Si no tienes alma de pinchadiscos o DJ, o de buscar listas de canciones o de hacer la tuya propia, aplicaciones como Spotify te ayudarán. ¿Una playlist de Navidad? Busca Christmas Hits, con casi 4 millones de seguidores y prepárate para cantar y bailar.

Hay propuestas ecológicas y elegantes para vasos, cubiertos y servilletas que ayudan a recoger todo y dejarlo todo listo

Inmortalicemos el momento

!Qué lejos han quedado esas cámaras de fotos con carrete! y es que ahora lo que se lleva es hacer vídeos para Tik Tok. El espíritu de nuestras coreografías de cuando éramos pequeños continúa, eso sí con efectos que nunca hubiéramos imaginado. ¿Cuál será el más divertido?

Una Navidad diferente

En Islandia existe una tradición navideña, proveniente de la escasez de la II Guerra Mundial, de regalar libros el día de Nochebuena y quedarse el día de Navidad leyendo. Si además lo adornas con una chimenea y mantita, me parece todo un planazo.Ésta no va a ser la última Navidad, pero para algunos podría serloUna llamada a la sensatez, responsabilidad y de igual manera que en este 2020 se ha dejado pasar la Semana Santa, ferias y demás… Es el momento de priorizar la salud por la celebración. Estas son algunas ideas para pasarlo bien, pero como se suele decir “una retirada a tiempo es una victoria”.Para que el año que viene podamos reunirnos tod@s, que los Reyes Magos nos traigan mucha salud y la esperada vacuna, para volver a abrazarnos con la misma intensidad y cariño que otros años. En definitiva, Feliz Navidad a todos y buen año 2021.