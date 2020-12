Los médicos recuperan sus derechos.

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) muestra su satisfacción ante las nuevas instrucciones dadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su decisión de no aplicar las medidas de la Orden de 8 de noviembre en materia de recursos humanos, que habían obtenido inmediatamente nuestro rechazo frontal, adhiriéndonos al posicionamiento manifestado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM). El COMCADIZ acoge con agrado esta decisión, que tiene escasos precedentes una vez que la medida ha sido oficialmente publicada en el BOJA.Entre las medidas establecidas en dicha Orden, el SAS preveía que “en función de las necesidades existentes en cada momento, podrá contratarse a aquellos graduados, licenciados y diplomados sanitarios que carecen aún del título de Especialista reconocido en España”. Al mismo tiempo la Orden para la gestión de la crisis sanitaria generada por la actual pandemia del SARS-COV-2 en el ámbito del SAS contemplaba otras medidas, ahora retiradas, que afectaban al régimen de permisos, vacaciones, jornada de trabajo, régimen de turnos, descansos y vacaciones movilidad o suspensión de exención de jornadas complementarias.Tras conocer el contenido de esta Orden, el CACM rechazaba unas medidas que limitaban los derechos de la profesión médica “agotada y desanimada, tras muchos meses luchando por mantener la salud de los andaluces, exponiendo la suya propia y la de sus familiares, e incluso llegando a perder la vida y manteniendo un Sistema Sanitario de calidad”. Al mismo tiempo, los Colegios Médicos andaluces anunciaban la impugnación de la Orden del SAS si no se producían modificaciones significativas.Con anterioridad el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, del que forma parte el Colegio de Médicos de Cádiz, ya había puesto de manifiesto ante la Consejería de Salud su oposición al real decreto nacional en que se basaba esta Orden andaluza, que tanto el propio Consejo Andaluz como la Organización Médica Colegial (OMC) había impugnado ante instancias europeas. En este sentido, el COMCADIZ mostraba su rotundo rechazo y, en la línea del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), abogaba por la retirada inmediata de este Real Decreto Ley por el que, entre otros aspectos, se conceden las competencias de los médicos especialistas a los profesionales sanitarios de países no pertenecientes a la UE cuyos títulos están pendientes de homologación y a aquellos médicos comunitarios sin la formación vía MIR, lo que nos sitúa fuera de la normativa europea y actúa contra la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes.Al igual que el CGCOM, el COMCADIZ se pronunciaba contra este real decreto al suponer un ataque a nuestro sistema de formación especializada, menospreciar la situación de los MIR que sí han obtenido plaza y abrir la puerta a nuevas condiciones de precariedad del sistema público de salud.El Colegio de Médicos de Cádiz se volvía a pronunciar esta semana en medios de información provinciales contra la Orden de 8 de noviembre del SAS, y mostraba su perplejidad ante las actuaciones que planteaba, al significar un retroceso y conculcar derechos a nuestros profesionales a pesar de las exigencias, el riesgo vital y el enorme desafío que han tenido y tienen por delante como consecuencia de la pandemia.El COMCADIZ está pendiente de la publicación de la nueva Orden del SAS que sustituya a esta de 8 de noviembre y espera y confía en que esta vez su tramitación pueda contar con las aportaciones de los Colegios de Médicos como representantes exclusivos de la profesión.