El decano del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz, asegura que la ingeniería es una profesión de “presente continuo”, con datos que lo ratifican. Recuerda que, en uno de los últimos estudios realizados por el INE, Encuesta de inserción laboral de licenciados universitarios curso 2013-2014 “queda bien reflejado que las ingenierías, son las ramas del conocimiento con mayor índice de inserción laboral y, algo muy importante, con menor tasa de desempleo. Revela que las tres titulaciones con mayor inserción laboral de España hoy por hoy son ingenierías, concretamente: Electrónica y las relacionadas con la Digitalización y Telecomunicación”.–¿Qué medidas se impulsan desde COGITI Cádiz en favor de la empleabilidad?

–Por una parte, contamos con el portal Proempleo Ingenieros, una completa web de empleo en continua actualización donde incluimos todas las ofertas de empleo de nuestro sector, nacionales como internacionales, artículos de interés y formación específica. En el último mes hay una media de más de 1.200 ofertas vigentes. Es uno de los grandes hitos de aprovechamiento para nuestros compañeros. También tenemos la bolsa de empleo de nuestro Colegio donde cualquier empresa puede solicitar un perfil concreto y donde siempre hallará una respuesta adecuada.Además, tenemos interlocución y participación directa en la patronal gaditana. Y, por supuesto, está la parte de la formación, quizás una de las principales actividades que desarrollamos desde el Colegio, dado que nuestros ingenieros han de estar convenientemente reciclados y preparados para afrontar los nuevos retos de la sociedad.

–¿Cómo ha sido el Plan Formativo 2020?

–La acción formativa de COGITI Cádiz ha continuado con su funcionamiento igual que siempre, lo único que ha cambiado ha sido la adaptación a las medidas de seguridad derivadas de la crisis sanitaria que vivimos. Presencial y online, hemos aumentado el número de acciones de formativas en carga lectiva y en número de horas. Una de nuestras últimas formaciones ha versado sobre el mercado de licitaciones europeas. Nos gusta ir más allá en temas formativos y tener una oferta innovadora. También realizamos planes de formación a demanda en empresas que lo requieran, que además podrán utilizar sus créditos que otorga la Fundae, para facilitar más aún que el conocimiento llegue a las plantillas profesionales.

–¿Y cómo se presenta el de 2021?

–Pues seguiremos adelante del mismo modo que siempre ha caracterizado nuestro trabajo. En el caso de la formación presencial cumpliendo todas las medidas de seguridad recomendadas y adaptándonos a las circunstancias. Me gustaría hablar de una novedad bien interesante en lo referente a la nuestra labor formativa, pues desde COGITI estamos impulsando la denominada Formación in Company, que como su propio nombre indica está destinada a empresas con necesidades formativas y que es una muestra más de que estamos a la vanguardia en formación y en innovación. Los cursos que dentro de esta iniciativa ofrecemos están dedicados a software específicos o la gestión de la empresa, y realizados en formato Webinar. Además, COGITI Cádiz puede gestionar también dentro de esta iniciativa la tramitación para la bonificación de los créditos formativos. Cada empresa cuenta con unos créditos determinados para formación y si no se gastan, se pierden.

–¿Cómo ha afectado la Covid profesionalmente a la ingeniería?

–La Covid ha sido en líneas generales un mazazo para todo el mundo y los ingenieros no hemos sido una excepción. Ahora bien, creo que somos un colectivo profesional que pese a la adversidad hemos aprendido a readaptarnos. Y me quiero remitir al papel decisivo que muchas empresas de ingeniería han tenido para aportar soluciones a la crisis sanitaria. Empresas y profesionales que cuando vieron frenada su actividad se adaptaron y diversificaron hacia la fabricación de material sanitario para la lucha contra la Covid-19. Detrás de cada proyecto que ha surgido y ha contribuido a mejorar la salud y salvar vidas, detrás ha estado el ingenio y la labor del ingeniero. Hablamos de mascarillas, respiradores y otros utensilios realizados por profesionales, autónomos e incluso estudiantes. Y es que la ingeniería no se queda nunca de brazos cruzados, siempre está buscando soluciones.

–¿Cuáles son los proyectos más demandados a los ingenieros técnicos industriales?

–A todos los ya tradicionales del sector industrial (instalaciones, plantas, etc.…) se suman las licencias de actividad, auditorías energéticas y estudios, utilización de energías renovables en sustitución de las “tradicionales”, así como todo tipo de informes periciales y mediación para la resolución de conflictos por la vía extrajudicial en el ámbito de nuestra competencia. Precisamente la situación derivada de la crisis sanitaria ha incrementado las posibilidades del trabajo de los ingenieros. Los profesionales se forman cada vez más en ventilación de locales y aportando recomendaciones, pues lo cierto es que ahora existe un nicho de mercado en este ámbito: el estudio del local y su adaptación para el cumplimiento de las medidas anticovid. Hemos asistido a la proliferación de sistemas y productos “supuestamente milagrosos” que se ofrecen como soluciones para mitigar el impacto del coronavirus bajo la etiqueta Covid Free que les ofrecen para publicitar en sus establecimientos. Esta etiqueta es engañosa. En el caso de locales comerciales y de hostelería, es sumamente importante prevenir el hacinamiento y proporcionar una buena ventilación en los espacios interiores, manteniendo la buena calidad del aire con el objetivo de prevenir la propagación del virus, lo que conlleva la necesidad y obligación de comprobar el correcto funcionamiento, diseño y situación de las instalaciones de climatización y ventilación en locales y empresas. Para lograr que las citadas comprobaciones sean eficaces y seguras deben ser realizadas por profesionales expertos y acreditados en calidad del aire e instalaciones de climatización y ventilación, o sea, los ingenieros técnicos industriales.Por otra parte, y dejando de lado la situación de crisis sanitaria, estamos asistiendo a un importante aumento del uso de energías renovables, gracias en parte a que poco a poco la normativa es más accesible y menos restrictiva. Se está apostando por instalaciones fotovoltaicas individuales o compartidas en comunidades de vecinos de la zona, además del aumento de huertos solares, todo a través de grandes proyectos que son gestionados desde el Colegio. Todo lo referente a la paulatina implantación de las energías limpias y renovables traerá consigo nuevos e interesantes proyectos que desarrollarán los ingenieros.