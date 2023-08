“Las Carreras de Caballos de Sanlúcar son un espectáculo de carácter popular, gratuito y abierto”

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se muestra en esta entrevista muy ilusionada con los preparativos de la temporada de carreras que hoy comienza y pide a vecinos y visitantes que no se las pierdan. “Que vivan las carreras de primera mano, porque así vivirán Sanlúcar”.

-Son sus primeras carreras como alcaldesa, ¿qué espera de ellas en esta 178 edición?

-Las Carreras de Caballos de Sanlúcar son un acontecimiento disfrutado cada verano por miles de familias que animan a los jinetes desde la misma playa, en el que niños y niñas montan sus casetas y tratan de adivinar qué caballo será el ganador. Se vive un ambiente de carácter popular, gratuito y abierto. Es la seña de identidad del mayor espectáculo hípico del sur de Europa. No en vano, desde hace años está declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Estoy convencida de que esta edición también será un éxito en lo deportivo y en lo social.

-Organizar un evento de estas características conlleva un importante esfuerzo por parte de todas las partes implicadas, ¿cuál es el papel del Ayuntamiento?

-Antes que nada, hay que destacar la magnífica organización de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar para que disfrutemos de este acontecimiento. Por parte del Ayuntamiento, mano tendida para ayudar en lo que podamos a la entidad organizadora.

La seguridad es esencial y, por ello, coordinamos la Junta Local de Seguridad para que todo se desarrolle con normalidad. Desde el punto de vista de la promoción, echamos una mano en difundir un evento que no necesita presentación. Además, el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, patrocinado por el Ayuntamiento, es una de las carreras más esperadas.

-Son muchas las personas que acuden a Sanlúcar para asistir a este espectáculo único en España, ¿qué repercusión tiene en la economía del municipio?

-Las carreras de caballos en nuestras playas es un atractivo fundamental que atrae a visitantes para disfrutar de algo único.

Ambos ciclos forman parte de una dinámica que, junto a nuestra magnífica gastronomía, la calidad de nuestro sector hostelero, nuestro patrimonio y nuestro entorno natural, hace de Sanlúcar un destino atractivo. Eso se traduce en un gran beneficio económico.

-No hay duda de que son una de las grandes bazas del sector turístico, ¿qué opina del actual modelo? ¿Qué mejoraría?

-Tenemos potencialidades ocultas. Debemos encaminarnos a un modelo productivo diversificado. En el ámbito turístico, se debe aprovechar la extraordinaria riqueza patrimonial y natural que poseemos, ponerla en valor, darla a conocer y hacer de nuestra ciudad una potencia turística que no sea solo conocida por el sol, la playa y la gastronomía, elementos que, aunque no debemos perder, no pueden tirar por sí solos de nuestra economía.

Vamos a trabajar por impulsar un turismo desestacionalizado, de calidad, que deje beneficio económico y que sea creador de riqueza y empleo.

-Tiene cuatro años por delante, ¿qué ciudad le gustaría dejar en 2027? ¿Cuáles son sus grandes proyectos para Sanlúcar?

-Me gustaría continuar con este proyecto después de 2027 si la ciudadanía así lo desea, porque Sanlúcar necesita un impulso de progreso que ponga a la gente en el centro del debate. Como cualquier otro municipio, tenemos problemas, pero ya estamos poniendo las bases para intentar paliarlos. Los sanluqueños y sanluqueñas deben ser los protagonistas de un cambio de paradigma, en el que sean prioritarias la transformación del modelo productivo, la potenciación de nuestras fortalezas, como son los sectores agrario y marinero, la creación de suelo industrial para atraer empresas, la construcción de nuevas viviendas sociales y, en especial, la generación de empleo, buscando inversiones donde haga falta para acabar con el principal problema que sufrimos.

-Volviendo a las carreras, es indudable que han logrado un importante grado de popularidad, convirtiéndose en un espectáculo que nadie quiere perderse. Para su alcaldesa debe ser gratificante, ¿verdad?

-El impulso que las carreras dan a la imagen de Sanlúcar es el que debemos compartir todos y todas para hacer de nuestra localidad un auténtico referente en lo económico, lo social, lo cultural y lo deportivo. En ese aspecto, todos vamos de la mano.

Cada uno en su sector o su ámbito de actividad debe contribuir a que esta sea la ciudad amable que todos y todas deseamos.

-¿Qué mensaje le gustaría lanzar a vecinos y visitantes de cara a este evento?

-Sanlúcar y la Real Sociedad de Carreras de Caballos no se entienden la una sin la otra y, por este motivo, quiero aprovechar la ocasión para agradecer a su junta directiva el gran trabajo que realiza año tras año por mostrar la mejor cara de nuestra ciudad al mundo.

A sanluqueños, sanluqueñas y visitantes, quiero decirles que no se pierdan uno de los grandes espectáculos del verano en nuestro país. Que vivan las carreras de primera mano, porque así vivirán Sanlúcar.