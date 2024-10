Atención al volante: comienza la campaña de vigilancia de la DGT para evitar distracciones

Arranca este lunes una nueva campaña a cargo de la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar distracciones al volante.

De este modo, desde este lunes 7 de octubre, hasta el domingo 13, la DGT vigilará especialmente las distracciones en la conducción en las carreteras andaluzas, el primer motivo y factor concurrente habitual en los siniestros de tráfico.

Cabe resaltar que en la última campaña de vigilancia y concienciación sobre el peligro que suponen las distracciones, realizada en el mismo periodo del año pasado, del 9 al 15 de octubre de 2023, los agentes de la Guardia civil controlaron a 51.141 conductores en las carreteras andaluzas.

Los agentes denunciaron a 1.437 por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción, 530 de ellos por utilizar el móvil.

Mirar el móvil multiplica por 4 el riesgo de accidente

Según la DGT, el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes, además de que el riesgo que asume el conductor cuando habla por el teléfono mientras conduce puede ser equiparable a la conducción con excesos de alcohol.

Tras el uso del teléfono móvil, que sigue siendo la infracción más cometida, en 2023 se constató que siguen existiendo conductores que no hacen uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado Sistema de Retención Infantil, a lo que se suma no abrocharse el cinturón mientras se conduce, lo que supuso una sanción para 112 conductores (7,6 % del total de denuncias).

Por otro lado, 60 conductores (4,1%) fueron sancionados en Andalucía por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida porque también supone una distracción en la conducción.

En esta campaña se utilizará el máximo número de agentes, además de materiales disponibles, y siempre que sea posible tanto los paneles de señalización variable como las pantallas en los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las inmediaciones advertirán a los conductores de la existencia próxima de controles.

Además, se ha invitado a los ayuntamientos interesados a adherirse a la campaña para realizar dichas labores de control y vigilancia preventiva en las vías de circulación del ámbito urbano.