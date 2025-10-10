El verano ha durado 20 días más en España debido al cambio climático

El cambio climático está estirando el verano en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde 1975 el calor veraniego se ha alargado hasta 20 días más. Y 2025 se lleva el récord: ha sido el año con más jornadas de calor estival de la serie histórica, con una media de 83 días de verano, seguido de 2022 (79) y 2023 (78). Además, el calor ha llegado antes que nunca. La primera temperatura típicamente veraniega se alcanzó el 29 de mayo, cuando en 2023 no lo hizo hasta el 16 de junio y en 2022, el 20.

Para llegar a estas conclusiones, AEMET ha analizado los registros de 103 estaciones meteorológicas de la Península y las islas entre 1979 y 2025. El resultado es inequívoco: una tendencia clara al alza, especialmente en las dos últimas décadas.

En los años ochenta, la desviación de la temperatura estival respecto a la media era de 1,3 ºC; en los 2000 subió a 1,6 ºC; en la década siguiente, a 1,7 ºC; y en los últimos cinco años ya alcanza 2,18 ºC.

El aumento se nota especialmente en el noreste y la zona pirenaica. En el pico de La Molina (Pirineo catalán), el número de días de verano ha pasado de 49 a 69. En Zaragoza, de 52 a 64. En la zona, la temperatura media ha subido de 23,8 ºC a 25,4 ºC. En Campdevànol (Girona), el termómetro marca de media un grado más que a finales del siglo pasado, y los veranos empiezan tres semanas antes y duran 18 días más.

Los casos de Huesca y Madrid son similares: los veranos se han alargado 12 y 11 días, respectivamente. En la capital aragonesa, el calor veraniego llega ya el 21 de junio, y en Madrid, el 23.

Solo el sur peninsular y la cornisa cantábrica resisten, de momento, sin grandes variaciones en la duración del verano. Pero el patrón general es claro: el verano se alarga, el calor se adelanta y la línea entre estaciones se difumina.