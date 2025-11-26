Los rectores universitarios quieren un "agente activo" contra la violencia machista en España

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha hecho un llamamiento este 2025 para que todas las instituciones académicas actúen decididamente contra la violencia machista. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el organismo ha instado a las universidades a posicionarse como "agentes activos" en la lucha contra esta lacra social que, pese a los avances logrados, continúa manifestándose en múltiples formas. "Es necesario adoptar un enfoque integral y transversal, que atienda no solo a las manifestaciones más evidentes, sino también a aquellas que operan de forma más sutil", señala la CRUE en un comunicado oficial. La organización subraya que las universidades deben desempeñar un papel esencial como "generadoras de conocimiento, conciencia crítica y compromiso con la ciudadanía", reafirmando su voluntad de convertirse en "espacios de libertad y respeto" libres de violencia contra las mujeres.

Caso en la Universidad de Sevilla

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre de 2025 la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla fue escenario de un incidente que ha generado preocupación en la comunidad universitaria. El centro académico ha sufrido pintadas con graves acusaciones sobre supuestos abusos sexuales, con mensajes como "FCOM, cómplice de abuso sexual" y "FCOM, violadores". Aunque las pintadas ya han sido eliminadas de la fachada del edificio, todavía permanecen en las marquesinas de Tussam y del parque tecnológico de la Isla de la Cartuja. Luis Navarrete Cardero, decano de la Facultad de Comunicación, ha confirmado que el asunto está siendo investigado por la Policía Judicial. Según ha declarado, las pintadas obedecen a un "enfrentamiento entre estudiantes", aunque no ha podido proporcionar más detalles sobre el incidente. Este episodio se suma a actos similares ocurridos durante el curso 2024-2025 en el mismo centro.

La facultad ha recordado que dispone de un protocolo específico para situaciones relacionadas con abusos y agresiones sexuales, gestionado a través de la Comisión de Igualdad. Asimismo, la Universidad de Sevilla cuenta con la Unidad para la Igualdad, cuyos recursos están disponibles para toda la comunidad universitaria. "La Facultad de Comunicación reitera su firme compromiso con la convivencia, el respeto y la igualdad, valores fundamentales de nuestra institución", han aseverado desde el centro.

Antecedentes de casos similares en la US

Este incidente trae a la memoria el caso más controvertido relacionado con abusos sexuales en la Universidad de Sevilla: la denuncia presentada por varias profesoras a principios de la década pasada contra Santiago Romero Granados, entonces decano de la Facultad de Educación. Aquel caso llegó hasta el Tribunal Constitucional y marcó un precedente en la forma en que las universidades españolas abordan las denuncias por violencia de género.

La iniciativa de la CRUE se produce en un contexto donde las universidades españolas están reforzando sus políticas de igualdad y prevención, adaptándose a los nuevos contextos sociales y tecnológicos. Según los rectores, las instituciones de educación superior tienen "la responsabilidad ética y social de contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres" desde tres ámbitos fundamentales: la formación, la investigación y la acción institucional.