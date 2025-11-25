Sumar celebra la propuesta como fiscal general de Peramato, comprometida con la lucha contra la violencia machista

Sumar ha celebrado este martes la propuesta como nueva fiscal general del Estado de Teresa Peramato, una fiscal "de probada solvencia, comprometida con el feminismo y la igualdad" que llega después de la condena "injusta" a Álvaro García Ortiz, según han afirmado fuentes de la formación. Las fuentes han compartido la decisión del Ministerio de Justicia de proponer a Peramato para relevar a García Ortiz tras la sentencia del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y han considerado que el Gobierno está ejerciendo la responsabilidad "que la mayoría conservadora del Supremo no está teniendo". Por ello, ha resaltado la necesidad de continuar "la democratizacion de las instituciones judiciales" cuando, han recordado, aún no se conoce la sentencia del Supremo por la que se ha condenado a García Ortiz. Además, han criticado al PP por poner en marcha "una estrategia de desestabilización de las instituciones del Estado" para "garantizar la impunidad" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, al que se refieren como "un delincuente" que "se ha enriquecido ilegalmente en medio de la angustia y dolor de toda la sociedad durante la pandemia".

Unión Progresista de Fiscales

Asismimo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha celebrado la propuesta, y ha destacado su acreditada solvencia técnica y trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales. En un comunicado, la UPF, asociación que Peramato presidió entre 2019 y 2021, destaca su dilatada carrera y asegura que se trata de una profesional ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal.

"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", subraya. Esta asociación reconoce que la carrera fiscal vive "momentos delicados" que exigen "autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública".

"Teresa Peramato encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes de esta carrera para ser una magnífica Fiscal General del Estado", afirma. La UPF destaca de manera especial su compromiso con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género, y subraya que su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible "frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad". Como fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y, más recientemente, como Fiscal de Sala Delegada para la Protección de las Víctimas, "ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo".

"Confiamos en que su experiencia como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, unida a su profundo conocimiento del trabajo cotidiano de los fiscales en todo el territorio, contribuirá a fortalecer una Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho", señala. Por su parte, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), Miguel Pallares, ha señalado en declaraciones a EFE que Peramato tiene un perfil muy parecido a Álvaro García Ortiz. "No nos ha sorprendido".