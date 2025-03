Redondo reacciona ante la rebaja de la pena al violador de una menor: "A veces es difícil respetar al poder judicial"

Madrid/La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que "a veces es difícil respetar la independencia judicial y al Poder Judicial", cuando se dan "actitudes que generan alarma" como, a su juicio, son la rebaja de la pena de cárcel a un hombre que violó a una menor de 13 años en Navarra porque no aparentaba tener esa edad o el interrogatorio del juez a la actriz Elisa Mouliaá en el caso de la presunta agresión sexual por parte del ex portavoz de Sumar Íñigo Errejón.

Así lo ha expresado este viernes la ministra de Igualdad en una entrevista concecida a TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si, en su opinión, la Justicia española está puesta al día en materia de igualdad.

Para Ana Redondo, estas actitudes "están muy lejos de lo que es el sentir común y el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que por eso se alarma, porque son declaraciones y son actitudes machistas, con un sesgo que no tendría por qué estar incorporado ni al interrogatorio ni al criterio del juez cuando tiene que ser objetivo, imparcial y valorar las pruebas tal y como están". "Me recordaba mucho a una declaración también hace años en torno a la minifalda, que también generó muchísima alarma", ha subrayado.

La titular de la cartera de Igualdad cree que "la sociedad española ha cambiado, ha evolucionado, ha entendido que el consentimiento es esencial en las relaciones personales, en las relaciones sexuales y que la víctima no se tiene por qué cuestionar".

"Lamentablemente, muchos jueces todavía no han entendido que la ley es ésta, que el consentimiento es esencial y no se puede estar cuestionando sistemáticamente a la víctima. Hay que poner el foco en el agresor, hay que interrogar al agresor, si quieren con dureza al agresor, no a la víctima. Yo sí que considero que este tipo de actuaciones alejan a la sociedad de una Justicia que debería ser una Justicia igualitaria, una Justicia feminista", ha concluido.