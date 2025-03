El Papa continúa "estable" y no ha sufrido más crisis respiratorias

Ciudad del Vaticano/Las condiciones clínicas del papa Francisco se han mantenido "estables" este martes, dentro de un cuadro "complejo", tras 19 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma y después de la insuficiencia respiratoria de la víspera. "En la jornada de hoy las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables. No ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmo", informó la Santa Sede en su boletín diario.

El Pontífice, sin embargo, sigue recibiendo "altos flujos" de oxígeno y este martes por la noche retomará hasta la mañana del miércoles la ventilación mecánica no invasiva, un soporte respiratorio que no necesita de intubación. Además, no ha presentado fiebre y ha estado "en todo momento consciente, colaborando con las terapias y orientado".

El pronóstico continúa siendo "reservado", es decir, que los médicos no especifican la evolución del cuadro clínico.

Durante la jornada ha alternado la oración y el reposo -en los días anteriores el Vaticano había hecho saber que había trabajado en la firma de algunos documentos y nombramientos- y también ha recibido la Eucaristía.

Francisco, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.

Este lunes había sufrido dos duros episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por "una importante" acumulación de mucosidad dentro de los bronquios, que le crearon espasmos. Por ello se le practicaron dos broncoscopias, para poder aspirar esas secreciones que sus médicos consideran consecuencia directa de la neumonía, ya que son producidas por los pulmones para facilitar la expulsión de las bacterias.

Fuentes vaticanas apuntan que los médicos que le atienden en el apartamento pontificio de la décima planta del Gemelli creen que estas crisis "non son inesperadas", que pueden ocurrir, y por lo tanto podrían volver a repetirse. "Su situación es aún compleja", insisten, apuntando que la insuficiencia renal diagnosticada al inicio de su hospitalización se considera ya pasada.

En apenas diez días, Francisco ha sufrido cuatro crisis: las dos por acumulación de mucosidad en los pulmones de este lunes, otra respiratoria asmática el día 22 de febrero y el 29 otra "aislada" por un broncoespasmo que le causó también vómito.

Esta mañana, tras haber dormido toda la noche, ha continuado con la fisioterapia respiratoria pero sin ventilación mecánica y, por lo tanto, con oxígeno de alto flujo a través de cánulas nasales.

Mientras tanto, en la plaza de San Pedro continuará el rezo del rosario por su salud, y en esta ocasión lo presidirá el cardenal británico Arthur Roche, prefecto del dicasterio para el Culto Divino. Además, este martes la Red Mundial de Oración difundió el vídeo que el papa suele publicar cada mes con una intención de rezo, esta vez centrada en las familias, pero en la grabación solo se escucha su voz y él no aparece ante las cámaras.

Esto se debe a que los organizadores de esta iniciativa han preferido modificar el vídeo, grabado hace tiempo, para no mostrar a un papa en buenas condiciones mientras está en el hospital, según reconocen fuentes de la Santa Sede. Por otro lado, el pontífice no presidirá el rito del Miércoles de Ceniza, mañana en la colina romana del Aventino, sino que en su nombre lo hará el cardenal Angelo De Donatis, que leerá su homilía.

El Vaticano también comunicó que a partir del 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, comenzarán los Ejercicios Espirituales, "en comunión espiritual con el Santo Padre", a los que están invitados los miembros de la Curia romana.