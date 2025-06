Olivia Maurel, la activista nacida por gestación subrogada, denuncia esta práctica en su nuevo libro

Olivia Maurel, activista franco-estadounidense nacida mediante gestación subrogada en 1991, acaba de publicar el libro 'Where are you mommy?' donde relata su experiencia personal y denuncia los efectos negativos de esta práctica por la que ella misma nació.

La obra, que aún no está disponible en español, expone las consecuencias emocionales que Maurel ha experimentado a lo largo de su vida y se ha convertido en un testimonio clave en el debate sobre la gestación subrogada, que es, en denitiva, la mercantilización del cuerpo de las madres y la venta del bebé mediante un contrato económico.

"Contraria a la dignidad humana"

Instituciones como el Parlamento Europeo se han pronunciado contra esta práctica al considerarla “contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima".

Del mismo modo, el Tribunal Supremo también se ha pronunciado al respecto tras el caso de un hombre que pidió eliminar los apellidos de una madre gestante, tildando esta práctica como un modelo que "cosifica" a los bebés convirtiéndoles en "una simple mercancía objeto de un contrato" con una mujer que "por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante".

La activista, que desconoció su origen durante años, ha compartido públicamente las secuelas psicológicas derivadas de su nacimiento.

Según el relato de Maurel, "me acerqué a las drogas y al alcohol, tiendo a la depresión y todo relacionado con mi nacimiento. Aunque tengo un equipo detrás de mí y estoy agradecida por ello, sabemos que está ligado a mi nacimiento", ha explicado en entrevistas recientes.

Maurel descubrió la verdad sobre su origen a los 30 años tras realizar una prueba de ADN. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en su vida, convirtiéndola en una voz destacada contra la gestación subrogada a nivel internacional.

Actualmente, ejerce como portavoz de la Declaración de Casablanca, un documento firmado en 2023 por expertos de 75 nacionalidades que aboga por la abolición universal de la gestación subrogada.

Uno de los aspectos más controvertidos que Maurel denuncia es la situación económica que empuja a muchas mujeres a convertirse en gestantes. "A veces, las mujeres se ven en la disyuntiva de elegir entre prostitución o gestación subrogada", ha señalado, comparando ambas prácticas como formas de explotación.

Además, incluso ha sido recibida por el Papa Francisco, quien ha manifestado públicamente su oposición a la gestación subrogada.

A través de su libro y sus intervenciones públicas, Maurel busca concienciar especialmente a mujeres en situaciones económicas vulnerables sobre las consecuencias de participar en estos procesos.

Práctica ilegal en España desde 2006

Desde el pasado mes de abril, el Registro Civil ha dejado de inscribir de forma directa a los bebés nacidos a través de esta práctica, prohibida en España desde 2006.

La nueva instrucción adecua el régimen registral a la sentencia del Supremo que rechaza regularizar a niños nacidos de vientres de alquiler, aunque lo respalden jueces o resoluciones de otro país.

Inscribir en el Registro Civil a un bebé nacido a través de un vientre de alquiler en otro país dejará de ser un trámite directo, aunque se cuente con una resolución administrativa o judicial extranjera que valide el contrato de gestación por sustitución.

A partir de ahora, solo se podrá formalizar la inscripción siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.

Mercantilización del cuerpo de la mujer y del bebé

El objetivo es evitar que ciudadanos españoles burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país y la practiquen en el extranjero, una reclamación histórica del movimiento feminista y de los colectivos que defienden la protección de los menores por suponer una mercantilización del cuerpo de la mujer y de sus hijos.

La nueva instrucción, ya publicada en el BOE, busca que prevalezca siempre el interés superior del menor, evitando su mercantilización y haciendo que se respeten los procedimientos legales para establecer la filiación y posterior registro en España.

Del mismo modo está prohibida en países como Alemania, Francia e Italia.

A pesar de su prohibición desde 2006, en 2024, hasta 154 niños nacidos por vientre de alquiler fueron inscritos en el Registro Civil español en virtud de una resolución judicial extranjera.