Los obispos españoles abordarán el informe de abusos en su Asamblea Plenaria

Los obispos españoles se reunirán del 18 al 21 de noviembre en la 128 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde conocerán el informe de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales (PRIVA). Este encuentro, que comienza con cierto retraso debido a compromisos previos, abordará diversos temas de relevancia para la Iglesia española en el actual contexto.

La sesión inaugural tendrá lugar el martes 18 de noviembre a las 10:00 horas con el discurso de Luis Argüello, presidente de la CEE, seguido por la intervención de Giuseppe Commisso, secretario de la Nunciatura, en representación del nuncio apostólico en España. El inicio se ha pospuesto un día debido a la visita que realizará la Comisión Ejecutiva al Papa León XIV el lunes 17, audiencia que fue solicitada tras su nombramiento en mayo de 2025 y confirmada el pasado agosto.

Análisis del informe sobre abusos sexuales

Durante las jornadas de trabajo, los prelados examinarán el informe anual de la Comisión Asesora del PRIVA, publicado en septiembre de 2025. Según los datos recogidos, se han recibido 89 solicitudes de reparación integral durante el último año, de las cuales 39 ya han sido resueltas con propuestas de indemnización que oscilan entre los 3.000 y los 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de cada caso. Este informe llega en un momento especialmente delicado, coincidiendo con la reciente investigación abierta por el Vaticano al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de abusos a un menor ocurrido en la década de los 90.

Temas clave en la agenda episcopal

Los obispos también conocerán el informe FOESSA de Cáritas Española y abordarán cuestiones organizativas y pastorales relevantes. La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida presentará un informe sobre Acción Católica y una propuesta relacionada con la presencia de los laicos en la vida pública, mientras que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales explicará el Plan de Comunicación de la CEE y su iniciativa para crear una Escuela de Verano.

Adicionalmente, la Subcomisión Episcopal para los Seminarios expondrá una reflexión sobre la situación actual de estas instituciones formativas, y la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura presentará el texto definitivo de la Regulación del Consejo General de la Iglesia. La asamblea también procederá a la elección del vicesecretario para Asuntos Económicos, cargo cuyo mandato cumple los cinco años establecidos por el Reglamento.

Planificación pastoral y celebración ecuménica

Entre los puntos más destacados del programa figura la ultimación de las Líneas pastorales de la Conferencia Episcopal para el cuatrienio 2026-2030, que previsiblemente serán aprobadas durante esta reunión. Los obispos también darán su visto bueno a unas orientaciones sobre el acompañamiento de los obispos eméritos y estudiarán propuestas para aplicar la sinodalidad en las diócesis españolas.

Como parte de las actividades programadas, el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas, tendrá lugar en la catedral de la Almudena una celebración ecuménica conmemorando el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Durante este acto, se hará pública una declaración conjunta con las demás confesiones cristianas presentes en España.

Reunión de Bolaños con las víctimas de abusos

Esta Asamblea Plenaria se celebra en un contexto marcado por recientes acontecimientos, como la reunión mantenida esta semana entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y víctimas de abusos en la Iglesia, donde se abordó la posible creación de una comisión mixta Iglesia-Estado para la reparación.

Otro asunto de fondo es el futuro del Valle de Cuelgamuros (anteriormente conocido como Valle de los Caídos). Tras el acuerdo alcanzado con la Iglesia en marzo de 2025 para su resignificación, manteniendo la presencia de los monjes benedictinos, el Ministerio de Vivienda ha anunciado recientemente el proyecto ganador para transformar el espacio, denominado 'La base y la cruz', que propone eliminar la escalinata de acceso a la basílica e incorporar "una gran grieta" como elemento simbólico que invite al diálogo.