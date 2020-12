La nueva cepa del virus aísla del mundo al Reino Unido

Numerosos países han suspendido o limitado el tráfico aéreo con Reino Unido debido a la aparición en el país europeo de una nueva variante de la covid-19. Según el gobierno británico, la nueva cepa está descontrolada, lo que ha obligado al país a confinarse.

Ante esta situación, numerosos países de Europa y del resto del mundo han prohibido viajar a Reino Unido. Los primeros en hacerlo este domingo fueron Países Bajos, Bélgica e Italia. Luego se han sumado Perú, Canadá, Chile, Argentina, Colombiada, Turquía, Irlanda, Bulgaria, Portugal, Alemania, Francia, Dinamarca, Hungría, India y Hong Kong hasta el momento.

El Ejecutivo francés indicó en un comunicado que la medida afecta desde las 00:00 de este lunes tanto a los desplazamientos de viajeros como al transporte de mercancías, ya sea por vía ferroviaria, aérea o marítima, mientras que el flujo de personas o transportes hacia ese país sí está autorizado.

El plazo de 48 horas tiene como objetivo "abrir un tiempo de coordinación" para que los Estados miembros de la UE definan una doctrina común sobre la regulación y el control de los flujos procedentes del Reino Unido.

Por su parte, el Gobierno de España ha anunciado que ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que procedan del país.

En este sentido, el Ejecutivo insiste en que defenderá "la necesidad de adoptar medidas coordinadas sobre los vuelos procedentes del Reino Unido" en la reunión de expertos del mecanismo de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis (RPIC) que se celebrará este lunes a las 11:00.

"España mantiene su postura de que cualquier decisión en este sentido debe ser común y evitar la unilateralidad", ha informado Moncloa.

Además, el Gobierno recuerda que, para poder viajar a España, "es obligatorio que todo pasajero procedentes de países o zonas en riesgo se realice una Prueba Diagnóstica de Infección Activa, PDIA, para SARS-Cov-2 en las setenta y dos horas previas a su llegada con resultado negativo".

La aparición de una nueva variante del coronavirus ha obligado a las autoridades británicas a establecer duras medidas restrictivas en gran parte del Reino Unido por el alarmante incremento de los casos de la covid-19.

Ante la evidencia científica que indica que la nueva cepa acelera hasta un 70% más la transmisión del virus, el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha visto forzado a modificar los planes de movimiento de la población para esta Navidad, entre críticas de la oposición laborista por no haber tomado antes estas medidas.

La terminal de Dover cierra al tráfico

La terminal de transbordadores de Dover, en el sureste de Inglaterra, comunicó este domingo su cierre al tráfico por las restricciones impuestas en Francia debido a la nueva variante del coronavirus, informaron las autoridades portuarias.

"Se pide tanto a la carga acompañada (camiones) como a los pasajeros clientes que no viajen al puerto. Entendemos que las restricciones permanecerán en vigor durante 48 horas desde esta medianoche", señaló el puerto de Dover en un comunicado.

No obstante, los camiones procedentes de Francia hacia el Reino Unido sí estarán autorizados a entrar, pero no se descarta que algunos conductores no quieran cruzar por temor a no poder después salir de territorio británico, según los medios locales.

Dover, que une el Reino Unido y Francia a través de transbordadores, es un importante tránsito de camiones de carga.

Al igual que Dover, el Eurotunnel, que une el Reino Unido y Francia a través del túnel por debajo del canal de la Mancha, indicó este domingo que ha suspendido el acceso a su terminal de Folkestone, en el sureste inglés para el tráfico hacia el puerto francés de Calais.

Boris Johnson convoca un comité de emergencias

El Gobierno británico, mientras tanto, ha informado de que el primer ministro, Boris Johnson, presidirá este lunes una reunión del comité de emergencia Cobra, integrado por los principales ministros, para evaluar la situación creada por los viajes internacionales.

La asesora médica de la Sanidad en Inglaterra, Yvonne Doyle, calificó hoy de "grave preocupación" el incremento de los contagios de la covid-19 en el Reino Unido, que llegaron este domingo a 35.928, casi el doble de los contabilizados hace una semana.

Johnson decidió anoche situar a Londres y el sureste de Inglaterra en el nivel 4 de riesgo -grave-, con el cierre de tiendas que venden artículos no esenciales, gimnasios o cines.