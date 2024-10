Una nueva estrategia alarga la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico en etapa precoz

Madrid/Una nueva estrategia con un fármaco ya aprobado que opera como un caballo de Troya ha demostrado eficacia para alargar la supervivencia en un espectro más amplio de pacientes con cáncer de mama metastásico en etapas más tempranas de la enfermedad.

Son resultados del ensayo clínico de fase 3 DESTINY-06, que han demostrado que el anticuerpo conjugado trastuzumab deruxtecan (T-DXd) mejora significativamente la supervivencia libre de progresión en comparación con la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama metastásico RH+ y baja o muy baja expresión de la proteína HER2 (low/ultralow), previamente tratadas con terapia endocrina.

La ventaja es que se trata de un fármaco ya validado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, siglas en inglés) y que, recientemente, se ha aprobado su financiación por parte de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para un tipo de pacientes y circunstancias.

Los resultados del estudio, que se han publicado recientemente en la revista The New England Journal of Medicine, podrían suponer un nuevo avance en el manejo del cáncer de mama metastásico ya que amplía el espectro de pacientes que podrían beneficiarse de tratamiento T-DXd dirigido a HER2 en etapas más tempranas de la enfermedad.

"Para mama metastásico lo importante es ir sumando nuevas opciones de tratamiento; es difícil pensar que un día vamos a despertarnos y se habrá curado el cáncer, pero utilizando nuevos fármacos y eligiendo mejor a los pacientes que puedan beneficiarse de ellos alargamos la supervivencia y mejoramos calidad de vida", ha señalado a Efe la coautora del estudio Cristina Saura, jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Vall d'Hebron e investigadora del VHIO.

Fármaco selectivo

Saura ha explicado que el T-DXd es un fármaco compuesto por un anticuerpo y quimioterapia, que es "muy interesante porque libera de forma selectiva" el medicamento.

El T-Dxd funciona como un caballo de Troya, ya que está diseñado para entrar en las células y soltar la quimioterapia para combatir el tumor desde dentro.

Sus buenos resultados ya llevaron a la aprobación del fármaco para la indicación de pacientes con cáncer de mama metastático RH+ y baja expresión de HER2 que habían progresado a terapia endocrina y a una o más líneas de quimioterapia en el contexto de enfermedad metastásica.

Ahora el nuevo estudio ha comprobado que se puede ampliar el espectro y aplicarlo también a pacientes con baja o muy baja expresión de la proteína HER2 y antes de que hayan recibido quimioterapia, es decir, en una fase más precoz de la enfermedad.

En el ensayo participaron 866 pacientes y se observó una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad en pacientes con HER2 bajo tratadas con T-DXd.

La mediana de supervivencia libre de progresión, es decir el tiempo que pasa desde el inicio del tratamiento hasta que el tumor vuelve a crecer, fue de 13,2 meses en las pacientes tratadas con el anticuerpo conjugado frente a 8,1 meses en las pacientes tratadas con quimioterapia.

Estos resultados también fueron consistentes en el subgrupo de pacientes con niveles ultrabajos de HER2 (153).

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en todo el mundo, con un diagnóstico estimado de 2,3 millones de pacientes en 2023.

En España se estima que en 2024 se diagnosticarán más de 36.000 nuevos casos de cáncer de mama y aproximadamente el 70% son del tipo RH+ HER2-.