Solo el 22% de las mujeres en puestos de responsabilidad llega a la cúpula empresarial

La igualdad, al menos en números y porcentajes, sigue sin llegar a la cúpula de las empresas. Pese a que las mujeres representan más de la mitad de las nuevas incorporaciones a los puestos de responsabilldad, solo un 22% logra acceder a los puestos de alto nivel como la cúpula directiva. Así lo revela el Esade Gender Monitor 2025, que confirma que la brecha de género en los espacios de poder económico y empresarial no se cierra al mismo ritmo que el acceso al empleo.

El informe describe el fenómeno de la “caída hacia la cúpula”: cuanto más alto se asciende en el organigrama, menos mujeres hay. La desigualdad se agrava en sectores donde ellas son mayoría en la base, como la salud o los servicios, con un 67% de nuevas contrataciones frente a un 36,7 % en la alta dirección. El patrón se repite en en el mundo de las finanzas: casi paridad en la entrada (48%), pero apenas un 21% en la cúpula.

'Hiperdisponibilidad'

Las barreras ponen de manifiesto un modelo organizativo que sigue premiando la hiperdisponibilidad y la pertenencia a redes informales masculinas. Según el estudio, los principales obstáculos al ascenso son: la falta de redes de apoyo (28%), la incompatibilidad con los cuidados (17%), la ausencia de referentes femeninos en la dirección (17%) y los prejuicios que asocian maternidad con falta de compromiso (15 %).

El resultado es que muchas mujeres pagan un precio demasiado alto: el 82% afirma haber tenido que sacrificar ocio, salud física o mental, e incluso la maternidad, para avanzar en su carrera. Una de cada cinco directamente rechaza llegar a la cúspide, no por falta de ambición, sino porque el modelo de liderazgo vigente impone un desgaste incompatible con una vida equilibrada.

Alta dirección asociada a incompatibilidad con cuidados

La investigación subraya que el 74% de las mujeres no se plantea abandonar su empleo: no es la falta de motivación lo que frena el ascenso, sino las condiciones estructurales del último tramo de la carrera profesional. En palabras del informe, “mucho talento opta por estabilizarse en niveles intermedios porque la alta dirección sigue asociada a visibilidad constante, disponibilidad absoluta y una logística de cuidados que sigue recayendo en las mujeres”.

De cara al futuro, el optimismo es limitado: el 91% cree que las próximas generaciones seguirán teniendo que renunciar a algo, aunque confían en que lo harán en menor medida porque serán más conscientes de sus derechos y más firmes en sus demandas de igualdad.

El teletrabajo ha supuesto un alivio en la conciliación para el 89 % de las mujeres, aunque no ha resuelto el reparto desigual de los cuidados: solo un 40 % percibe mejoras en la corresponsabilidad dentro del hogar. Los planes de igualdad también han generado cambios, aunque parecen estancados: si en 2023 un 45 % de las mujeres percibía avances, ahora son solo el 40 %, mientras que el 42 % asegura no haber notado diferencia.