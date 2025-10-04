Muere el popular escalador Balin Miller cuando retransmitía por TikTok su ascenso a El Capitán en California

Balin Miller en el momento de su caída y una imagen de archivo del escalador.

El escalador e influenciador estadounidense Balin Miller falleció mientras escalaba El Capitán, la icónica formación rocosa del Parque Nacional de Yosemite en California, cuando supuestamente hacía una transmisión en TikTok, confirmó su familia.

Jeanine Moorman, madre del joven de 23 años, confirmó en redes sociales el fallecimiento de Miller el miércoles pasado cuando cayó de la popular pared que atrae a escaladores de todo el mundo. "Tengo el corazón destrozado. No sé cómo voy a superar esto. Lo amo tanto. Quiero despertar de esta horrible pesadilla", dijo en un emotivo mensaje Moorman.

Miller, que residía en Alaska, era una figura popular en la comunidad de escaladores y en este 2025 había logrado completar varios ascensos en solitario, como el de la ruta Slovak Direct en el Monte McKinley, en Alaska, el pico más alto de Norteamérica, que tiene más de 2.700 metros de escalada en hielo y solo unas 20 personas la habían subido con éxito antes de que el joven escalador lo lograra en julio pasado.

Tras este logro, escalar El Capitán se mostraba como un reto más que el joven iba a completar y compartir con sus seguidores en las redes sociales. Varios usuarios de Reddit afirmaron haber visto a Miller caerse en una transmisión en vivo de TikTok.

Tom Evans, un fotógrafo residente en Yosemite que había capturado con su cámara al escalador, explicó en su cuenta de Facebook que Miller había terminado su ascenso al Mar de los Sueños en El Capitán y estaba subiendo su mochila por el último tramo cuando esta se atascó, por lo que bajó para recuperarla y sufrió el accidente.

"Era un joven muy valorado entre los mejores escaladores de aquí. Lo fotografié durante muchos días durante la escalada y hablé con él antes. Muchos escaladores en la pared presenciaron la tragedia. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero el dolor nunca pasa", escribió Evans.