Muere un policía nacional agredido al sorprender a dos jóvenes robando palomos de competición en Valencia

Un agente de la Policía Nacional que, estando fuera de servicio, fue agredido supuestamente cuando sorprendió a dos jóvenes que iban a robar unos palomos de competición en una vivienda de Vinalesa (Valencia) ha fallecido en el hospital donde permanecía ingresado desde el 8 de noviembre.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el fallecimiento del agente, ingresado en estado muy grave desde entonces, se produjo este martes. El sindicato Jupol también ha confirmado el deceso en su cuenta de X donde ha trasladado su pésame a la familia.

"Desgraciadamente nuestro compañero (...) finalmente ha fallecido. Por expreso deseo de su familia respetaremos un riguroso luto, a los que trasladamos nuestro más sincero pésame en estos durísimos momentos, os acompañamos en el sentimiento. Descansa en Paz", indica el mensaje.

La Guardia Civil detuvo a un joven de 21 años y a un menor de 15 por su presunta relación con la agresión aunque este último quedó en libertad tras pasar por Fiscalía.

El arresto se produjo en Burjassot después de que los dos fueran identificados gracias a la imagen de una cámara que los captó caminando por una calle, a la salida de Vinalesa, después de que tuviera lugar el ataque al policía, que supuestamente fue golpeado con una piedra en la cabeza.

La jueza de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza al joven de 21 años, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Inicialmente el joven quedó investigado en una causa abierta por homicidio en grado de tentativa/lesiones agravadas, una calificación que ahora cambiará con el fallecimiento del agente. El menor quedó en libertad tras pasar por la Fiscalía.