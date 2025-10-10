El movimiento feminista exige la abolición de la prostitución: "España no puede ser un país proxeneta"

Frente al popular dicho español, escuchado a menudo en las barras de los bares, que reza que la prostitución que es "el oficio más antiguo del mundo", cabe únicamente preguntale a quien defiende esa esis aceptaría sin ningún prejuicio que cualquier familiar cercano acceda a prostituirse para ganarse la vida.

De este modo, y para intentar hacer conciencia sobre el asunto, el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha convocado una concentración este sábado 11 de octubre, a las 12:00 horas en la Plaza del Callao, para exigir la abolición de la prostitución en España. El movimiento denuncia la inacción del Gobierno y reclaman la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) como herramienta clave para “proteger a las mujeres y poner fin a la impunidad de proxenetas y demandantes, los puteros”.

"No basta con condenar los audios de Koldo"

El MFM ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios del Congreso, excepto a Vox, en la que urge a adoptar una postura clara frente a lo que consideran una forma extrema de violencia sexual y económica contra las mujeres. “No basta con condenar los audios de Ábalos y Koldo si luego se bloquea la ley abolicionista. Es hipócrita rechazar la prostitución con palabras y permitirla con leyes”, han denunciado.

Desde el movimiento sostienen que una ley contra la trata no es suficiente: “La trata y la prostitución son dos caras de la misma violencia. Una ley solo de trata deja intacta la demanda, el verdadero motor del sistema prostitucional”, advierten.

Además, alertan sobre la “legalización encubierta de la mercantilización de las mujeres” con la inclusión en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025) de la “prestación y concertación de servicios sexuales”, un paso que consideran un aval institucional al proxenetismo. “Un país que incluye la prostitución en su fiscalidad es un Estado proxeneta”, subrayan.

“Abolir la prostitución es ofrecer salidas, no castigos”

El MFM recuerda que la estrategia abolicionista no criminaliza a las mujeres prostituidas, sino que garantiza derechos y alternativas reales: vivienda, renta básica, formación, empleo y atención sanitaria integral. “Abolir la prostitución es ofrecer salidas, no castigos”, defienden.

En paralelo a la movilización, el movimiento ha lanzado una campaña de sensibilización bajo el lema ‘La prostitución no es un juego: putero, game over’, con el objetivo de combatir la normalización de la violencia sexual y el consumo de pornografía entre los jóvenes, fenómenos que, advierten, “se retroalimentan y consolidan una cultura de la desigualdad y la impunidad”.